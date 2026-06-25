Megnyugodhat Harry Kane, a ghánai varázsló levette róla az átkot

A ghánai boszorkánydoktor/varázsló feloldotta azt az átkot, amivel állítása szerint megvuduzta az angol válogatott csapatkapitányát, Harry Kane-t a Ghána elleni gól nélküli döntetlen előtt – írja a Telegraph.

A magát spirituális gyógyítónak nevező Nana Kwaku Bonsam már a mérkőzés előtt azt hangoztatta, hogy különleges erőivel akadályozza meg a szezonban 58 gólig jutó angol csatárt a gólszerzésben. Ez sikerült is neki, a találkozó után azonban közösségi oldalán közzétett videóüzenetben bejelentette: visszavonja az átkot.

Fotó: MAURO PIMENTEL/AFP

„Most feloldom Harry Kane átkát, hogy a következő mérkőzésén már gólt szerezhessen. Harry, egyszer még meglátogatlak. Ne vedd sértésnek, barátok vagyunk”

– mondta.

Kane a torna nyitófordulójában két góllal járult hozzá Anglia Horvátország elleni 4–2-es győzelméhez, Ghána ellen azonban nem talált be. A Bayern München támadója a hosszabbításban nagy helyzetbe került, közelről próbálkozhatott, de nagyon rosszul találta el a labdát.

O Harry Kane é uma farsa pic.twitter.com/JGn6meEGmC — Mexicano (@mexicanocomenta) June 23, 2026

A mérkőzés után Kane elismerte, hogy csalódott a kihagyott lehetőség miatt, ugyanakkor nem tulajdonított neki különösebb jelentőséget. „Arra vártam, hogy adódjon előttem egy ilyen lehetőség. Meg is kaptam, de nem sikerült tökéletesen eltalálnom a labdát. Elég régóta játszom csatárként ahhoz, hogy tudjam: az ilyen helyzetekből sem lesz mindig gól” – nyilatkozta az angol válogatott kapitánya. Az angolok a csoportkör utolsó fordulójában Panamával játszanak majd.