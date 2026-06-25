Megnyugodhat Harry Kane, a ghánai varázsló levette róla az átkot

A ghánai boszorkánydoktor/varázsló feloldotta azt az átkot, amivel állítása szerint megvuduzta az angol válogatott csapatkapitányát, Harry Kane-t a Ghána elleni gól nélküli döntetlen előtt – írja a Telegraph.
A magát spirituális gyógyítónak nevező Nana Kwaku Bonsam már a mérkőzés előtt azt hangoztatta, hogy különleges erőivel akadályozza meg a szezonban 58 gólig jutó angol csatárt a gólszerzésben. Ez sikerült is neki, a találkozó után azonban közösségi oldalán közzétett videóüzenetben bejelentette: visszavonja az átkot.
„Most feloldom Harry Kane átkát, hogy a következő mérkőzésén már gólt szerezhessen. Harry, egyszer még meglátogatlak. Ne vedd sértésnek, barátok vagyunk”
– mondta.
Kane a torna nyitófordulójában két góllal járult hozzá Anglia Horvátország elleni 4–2-es győzelméhez, Ghána ellen azonban nem talált be. A Bayern München támadója a hosszabbításban nagy helyzetbe került, közelről próbálkozhatott, de nagyon rosszul találta el a labdát.
O Harry Kane é uma farsa pic.twitter.com/JGn6meEGmC— Mexicano (@mexicanocomenta) June 23, 2026
A mérkőzés után Kane elismerte, hogy csalódott a kihagyott lehetőség miatt, ugyanakkor nem tulajdonított neki különösebb jelentőséget. „Arra vártam, hogy adódjon előttem egy ilyen lehetőség. Meg is kaptam, de nem sikerült tökéletesen eltalálnom a labdát. Elég régóta játszom csatárként ahhoz, hogy tudjam: az ilyen helyzetekből sem lesz mindig gól” – nyilatkozta az angol válogatott kapitánya. Az angolok a csoportkör utolsó fordulójában Panamával játszanak majd.
|L csoport
|Meccs M
|Győzelem Gy
|Döntetlen D
|Vereség V
|Lőtt gól G+
|Kapott gól G-
|Gólkülönbség GK
|Pontszám P
|1.
|
Anglia
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|2.
|
Ghána
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|4
|3.
|
Horvátország
|2
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|4.
|
Panama
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0