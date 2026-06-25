Róka sétált át a Wizz Air landoló járata előtt Debrecenben

Egy szpotter fotózta le, ahogy a debrenceni repülőtéren leszálló ciprusi járat előtt átsétál egy róka, olvasható a Facebookon.

A légitársaság Airbus A321Neo gépe 18:40-kor landolt, amikor a szpotter egy teleobjektívvel lefotózta az érkezést. De csak otthon, a képek szerkesztésekor vette észre, hogy a landoló gép előtt egy róka sétált át a futópályán.

A fotós szerint bár videót nem készített, neki úgy tűnt, mintha a pilóták is látták volna az állatot és a kerekek földetérése után elemelték volna a gépet, hogy elkerüljék az ütközést. Mindenestere a róka és a gép is szerencsésen megúszta.