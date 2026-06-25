Szentendre: a kekva megszűnik, az építkezés nem áll le

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A 15 megszüntetendő közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva) egyike a Hauszmann Alapítvány.

Az alapítvány öt évvel ezelőtt igen nagy területet kapott az államtól Szentendre külterületén, hogy méltóképp ápolják a világhírű, Budapest arculatát meghatározó építész, Hauszmann Alajos emlékét.

A család egykori birtokán építenék fel az Annavölgyi Képzési Központot és a Hauszmann Emlékházat. A területen lévő, szocializmus korabeli honvédségi főtiszti üdülőt már elbontották, jelenleg a külső víz- és szennyvízhálózatot építik ki, ezek a munkálatok lényegében a Tisza április győzelmével párhuzamosan kezdődtek el.

Az alapítványé a Dreher család vadászkastélyának épült, majd Ságvári Endre Turistaházzá lett romos épület is a Lajos-forrásnál.

Szentendre külterületén, a Lajos-forrás és Dömörkapu felé vezető Angyalvölgyi úton a félpályát néhány héttel ezelőtt lezárták. Egész sok autó jár erre, úgyhogy indokolt, hogy jelzőlámpa irányítsa a forgalmat.

És egymás után jöttek a nagy billenős teherautók is eg volt honvédségi területre, ami egy 2021-ben létrehozott, most megszüntetendő kekva, a Hauszmann Alapítvány tulajdonában van. A Tisza áprilisi győzelmével párhuzamosan megindult a külső víz- és szennyvízhálózat szeptemberig tartó kiépítése, emiatt a félpályás útzár. Mindez azért pikáns, mert, mint látni fogjuk, a Hauszmann Alapítványhoz hasonló kekvák megszűnnek, az általuk vitt projektekről az EU-s pénzek hazahozatalához szükséges törvénymódosítás és az alapítványok átvilágítása után fognak dönteni.

Egykori főtiszti üdülő plusz Ságvári-emlékház bezsákolva

Hauszmann Alajos, a 19-20. században alkotott építész a Budavári Palota átépítését vezette, az ő tervei szerint készült a New York-palota, munkássága a mai napig meghatározza a főváros arculatát. A kormány 2021-ben gondolta úgy, hogy az életmű gondozására létre kell hozni egy alapítványt. Nem üres kézzel persze, a vagyonkezelő alapítvány 10 különböző helyrajzi számon lévő, szentendrei ingatlant kapott. Az Annavölgy és a Lajos-forrás környéke egykor Hauszmann Alajos és családja tulajdonában állt. A terület a második világháború után a Magyar Néphadsereg tulajdonába került, a hatvanas években főtiszti üdülőkomplexumot építettek, ekkor bontották el, jóvátehetetlen kárt okozva, az egykori Hauszmann-villát.

Az alapítvány ide, egy Natura 2000-es kiemelt jelentőségű természetvédelmi területre álmodta meg az oktatási központját és egy emlékházat. Az egykori családi birtokon jönne létre a hazai szépmíves mesterségek 21. századi kutatási és képzési központja, valamint a Hauszmann Alajos örökségét bemutató emlékház.

Szintén megkapták az innen négy kilométerre levő, Lajos-forrás mellett található turistaházat. Ezt a Dreher-család a 30-as években vadászkastélynak építtette, a második világháborúban államosították, így lett belőle Ságvári Endre turistaház. A rendszerváltás után a turistaház állapota csak romlott, 2005-ben be is zárt. Az elmúlt években több fideszes politikus, így Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős államtitkár vagy Vitályos Eszter a térség országgyűlési képviselőjeként is megígérte, hogy rendbehozzák, aztán nem történt semmi. És azóta sem történt semmi vele, hogy öt évvel ezelőtt a Hauszmann Alapítványé lett a terület.

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