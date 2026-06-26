Az egykori sportriporter, Szántó Dávid sportért felelős helyettes államtitkár lesz

Szántó Dávid sportért felelős helyettes államtitkár lesz, derült ki a 2027-es budapesti vizes világbajnokság előkészítéséről szóló sajtótájékoztatón az MTI híre szerint. A fejleményről az esemény farvizén számolt be Kálnoki-Kiss Attila egykori újságíró, a Tisza-kormány sportért felelős államtitkára. [A 24.hu egykori újságíróját Kálnoki Kis Attilaként ismertük, azonban hivatalosan Kálnoki-Kiss Attila a neve, vagyis így szerepel a személyi igazolványában, és politikusként is ezt a neve használja majd.]

Az MVM Dome-ban rendezett tájékoztatón Szántó exsportriporter is jelen volt, ugyanis ő a világbajnokság szervezőbizottságának operatív vezetője. Szántó Dávid korábban a Magyar Televízió, majd a Digi Sport munkatársaként tizennyolc évet töltött képernyőn, a tévézéssel 2018-ban hagyott fel, amikor a Magyar Úszó Szövetség munkatársa lett.

Szántó Dávid

„Ennél impozánsabb helyszín jelenleg nincs Magyarországon, azért nem a Duna Arénában kerül sor az úszóversenyekre, mert tíz év elteltével már alkalmatlan, a befogadóképessége nem engedi ezt meg” – mondta az MVM Dome-ban Kálnoki-Kiss. A helyszínről egyébként már tavaly decemberben döntöttek.

Megerősítették most ezenfelül, hogy a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség (NRÜ) felmondta az összes keretszerződést a Balásy Gyula-féle Lounge-csoporttal. A sportért felelős államtitkár az MTI-hír szerint kiemelte, ennek következtében „a jövőben gazdaságilag racionálisabban lehet majd ilyen eseményeket rendezni”, mint amilyen a jövő évi vizes világbajnokság is.

Budapest 2017 és 2022 után harmadszor rendezi meg a vizes világbajnokságot.