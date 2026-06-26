Bohár Dániel kiverte a hisztit, mert Magyar Péterék betartják az Orbán-kormány egy 2013-as törvényét

A fideszes propaganda- és revolvermédia legismertebb arcainak egyike, egyben Orbán Viktor bukott miniszterelnök egyik leghűségesebb, nagyjából 0,9 szijjártó-egységnyi rajongója (ld. ezt a mai posztját), a korábban az EU-csúcsokon a fideszes kormányzati delegáció tagjaként részt vevő Bohár Dániel egy péntek délutáni Facebook-posztjával ügyesen bizonytalanítja el a laikus olvasót. Én legalábbis a bejegyzését többször elolvasva sem tudom eldönteni, hogy tényleg olyan tájékozatlan, mint mutatja, vagy egyszerűen csak lelkiismeret nélkül hergel egy olyan ügyben, amiről egyébként pontosan lehet tudni, hogy egyáltalán nincs benne semmi rendkívüli. (Persze megadhatjuk neki azt is, hogy egy-két órán belül nyom egy trombitást, hátha ez egy ilyen nap.)

Magyar Péter majdnem egymilliárd közpénzt csoportosított át a Talpra Magyarok Alapítványnak! – írja rikító nagy betűkkel a posztban arról a kormányhatározatról, amiről röviden mi is írtunk, miután megjelent a tegnapi Magyar Közlöny. Az 1211/2026-os kormányhatározatról van szó, ami valóban azt mondja ki, hogy 887 millió forintot át kell csoportosítani a költségvetésben a Tisza pártalapítványának.

Méghozzá azért, mert az 1989-es párttörvény egy 2013-as, tehát már a NER idején elfogadott módosítása értelmében a központi költségvetési támogatásra jogosult pártok alapítványai szintén jogosultak költségvetési támogatásra. Miután a Tisza idén először indult választáson, először lépte át az 1 százalékos küszöböt – ettől az összegtől jár egy pártnak támogatás –, vagyis mostantól lett a párt alapítványa is támogatásra jogosult. Egyébként az értelemszerűen még Orbánék által tavaly elfogadott idei költségvetési törvény is kimondja (20.§), hogy az Országgyűlésnek is joga van év közben megváltoztatni a pártok és pártalapítványok támogatási összegeit.

Magyarán nem történt más, mint az, hogy a választási eredményeknek megfelelően pénzt adtak a Tisza pártalapítványának. A 887 millió forint persze soknak tűnhet, pláne, ha majdnem egymilliárdként van eladva – de ha megnézzük a már említett költségvetési törvényt, találunk abban egy nagyobb számot is:

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány – 1,5939 milliárd forint.

Vagyis a mostani parlamenti többség mögött álló párt alapítványa még így is csak bő fele annyit kap, mint amennyit tavaly a Fidesz-alapítványnak megszavazott a fideszes parlament.

Mindezeket nem említi Bohár Riporter Dániel posztja.