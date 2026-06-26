Trombitás Kristóf Keresztély visszavonul

Több mint két hónapnyi zavarodottság után befejezi közéleti pályafutását Trombitás Kristóf fideszes influenszer. Ezt az alábbi közleményben – egy AI-jal készített sírós kép kíséretében – tudatta:

„nosza, imhol elébb a farba: a mai napon mindörökre s azon túl még 1 napig letészem a lantot, pihenjen csak, búcsút inték valamikor tán a francia-norvég meccs tájékán, hanem inkább nem is, azt a métát illendő skubizni, megfelelőbb tán előtte, hanem ugye az is meglehet, utána, bizonytalan egy pali volnék ebben most jómagam, bevallom illendően, no tehát a lényeget illetően a helyzet az, hogy búcsút intek az oldalnak, álomra hajtja fejét az aluszékony és nektek, brátim, úgyszólván megmondva csak a köszönet szava szálldogál megrebbenő pillangóként a forró levegőben.

apró s kedves szó, de ez így való s ez jó. mit mókázik ez a fráter, szólhatna most zabosan egynémelyetek. valóban, a teringettét! ám de még a kutyafáját is! de ebben a helyzetben nincs mit tenni, az idők szavát biza’ követni illendő. bennem is megszólal persze egy hang, hogy a teremburáját! hogy lehet ilyenkor valaki efajta pernahajder?! de a csuda vigye el, brátim, a csuda vigye el, meg kell tenni. tudnotok kell, hogy egyszer minden kaland véget ér. gyönyörű, szép dolgok, de attól és amiképpen azok, mert a véges, materiális végzet időkorlátba szorítja őket. kérlek, ne sírjatok, hogy véget ért, nevessetek, mert megtörtént! és azt is meg kell értenetek, hogy soha nem a cél a lényeges, hanem az odáig vezető út. kisztihand, kézfogások, tisztes főbólintások. kirántott csibehúsok fölött találkozhatunk. a többi néma csend.”

A 38 éves Trombitás Kristóf Keresztély – akinek az apja, Trombitás Zoltán 1990 és 1998 között fideszes parlamenti képviselő volt – a Mandinernél kezdte, de volt a köztévénél, a Hír TV-nél és a már rég megszűnt Pesti TV-ben, illetve a frissen kivégzett PestiSrácoknál is. Ő volt az, aki bolsevik tempóban szólított fel egységre, amikor fideszes szavazóknak sem tetszett a katázás váratlan eltörlése, és ő volt az, aki megírta, hogy teljesen rendben van, hogy melegek is fogadhatnak örökbe, majd a cikkét törölték.

De ő volt az is, aki egy héttel az orosz–ukrán háború 2022-es eszkalációja után arról írt, hogy Ukrajna mellé állni hazaárulás (majd a címet átírták arra, hogy Ukrajna mellé állni?), később pedig kárpátaljai magyar katonákat alázott. De igazán a Megafon arcaként vált ismertté:

Róla írta azt Ács Dániel 2023-ban – miután Trombitásról előkerült egy tinédzserkori karlendítős kép –, hogy „nem az a baj, hogy kamaszként karlendített, hanem hogy úgy is maradt”. Ezek szerint eddig.