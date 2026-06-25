Kicsivel emelik a pedagógusok bérét, a Tisza pártalapítványa pedig 887 millió forintot kap a költségvetésből

Megjelent a Magyar Közlönyben a pedagógusok béremeléséről szóló kormányrendelet. A jogszabály alapján a 2026. január 1-től megvalósult 10 százalékos emelésen felül további 0,4 százalékponttal emelik meg a pedagógusok bérét. A munkáltatónak emellett a kormányrendelet szerint végrehajtott emelésen felül január 1-től visszamenőlegesen legalább 0,3 százalékponttal kell megemelnie a pedagógusok fizetését (kivéve a gyakornok fokozatba soroltakat).

A pedagógusok bérét az előző kormány Európai Bizottság felé vállalt kötelezettsége miatt kellett korrigálni, mert a márciusi béradatok alapján a pedagógusilletmény nem érte el a diplomás átlagbér 80 százalékát.

A pedagógusi bérsávok is módosulnak. A munkáltató az alábbi keretek között állapíthatja meg a fizetéseket:

Pedagógus I. esetén 720 000 és 1 406 000 forint,

Pedagógus II. esetén 727 000 és 1 496 000 forint,

Mesterpedagógus esetén 787 000 és 1 797 000 forint,

Kutatótanár esetén 918 000 és 1 938 000 forint.

A kormány emellett kormányhatározatban rendelkezett a HÉV-járművek és InterCity-kocsik cseréjére szánt EU-s források felhasználására kitalált, állami tulajdonú cég létrehozásáról. A feladat végrehajtásával Kármán András pénzügyminisztert és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási minisztert bízták meg.

A kormány azt is kimondta, hogy – Lázár János terveivel szemben – nem Debrecenben, hanem a budapesti Északi Járműjavító területén akarja megnyitni az új Műszaki és Közlekedési Múzeumot. A projekt megvalósításával kapcsolatos feladatokkal Vitézy Dávidot bízták meg.

Végül egy költségvetési átcsoportosításról is rendelkezett a kormány. Elrendelte, hogy Kármán András 887 millió forintot biztosítson a Tisza pártalapítványának.