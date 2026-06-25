Kicsivel emelik a pedagógusok bérét, a Tisza pártalapítványa pedig 887 millió forintot kap a költségvetésből

Megjelent a Magyar Közlönyben a pedagógusok béremeléséről szóló kormányrendelet. A jogszabály alapján a 2026. január 1-től megvalósult 10 százalékos emelésen felül további 0,4 százalékponttal emelik meg a pedagógusok bérét. A munkáltatónak emellett a kormányrendelet szerint végrehajtott emelésen felül január 1-től visszamenőlegesen legalább 0,3 százalékponttal kell megemelnie a pedagógusok fizetését (kivéve a gyakornok fokozatba soroltakat).
A pedagógusok bérét az előző kormány Európai Bizottság felé vállalt kötelezettsége miatt kellett korrigálni, mert a márciusi béradatok alapján a pedagógusilletmény nem érte el a diplomás átlagbér 80 százalékát.
A pedagógusi bérsávok is módosulnak. A munkáltató az alábbi keretek között állapíthatja meg a fizetéseket:
A kormány emellett kormányhatározatban rendelkezett a HÉV-járművek és InterCity-kocsik cseréjére szánt EU-s források felhasználására kitalált, állami tulajdonú cég létrehozásáról. A feladat végrehajtásával Kármán András pénzügyminisztert és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási minisztert bízták meg.
A kormány azt is kimondta, hogy – Lázár János terveivel szemben – nem Debrecenben, hanem a budapesti Északi Járműjavító területén akarja megnyitni az új Műszaki és Közlekedési Múzeumot. A projekt megvalósításával kapcsolatos feladatokkal Vitézy Dávidot bízták meg.
Végül egy költségvetési átcsoportosításról is rendelkezett a kormány. Elrendelte, hogy Kármán András 887 millió forintot biztosítson a Tisza pártalapítványának.
Bár a miniszterelnök kész tényként tálalta, hogy az ország hozzájut a mintegy 6000 milliárd forinthoz, a helyzet nem ennyire egyszerű. A források megérkezését intézményi és időbeli tényezők gátolhatják, miközben vannak tételek, amikről még nem állapodott meg a kormány az Európai Bizottsággal.
A BMW-gyár közelében építenék fel az új múzeumot.
Az év elején megvalósult tíz százalékos emelés nem elegendő ahhoz, hogy az uniós kötelezettségeinket teljesítsük.