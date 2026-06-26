Ezen ne múljon semmi, jöhetnek az európai uniós milliárdok, Sulyok Tamás rendben alá is írta a héten elfogadott törvényt

Sulyok Tamás aláírta az uniós források hazahozataláról szóló törvényt, újabb lépéssel került közelebb az ország az uniós forrásokhoz, vette észre a HVG.

A parlament kedden döntött az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról – a törvényjavaslatot 142:39 arányban, 3 tartózkodás mellett fogadták el, a Fidesz nem támogatta –, és az Európai Unió Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó szupermérföldkövek teljesítését szolgálja.

Az uniós pénzek hozzáféréséhez szükséges szupermérföldköveket még 2022-ben határozták meg, az Orbán-kormány azonban nem óhajtott Brüsszel számára kielégítő jogszabályokat elfogadni ezekkel kapcsolatban.

Megtapsolta a tiszás többség a sikeres döntéshozatalt a Parlamentben Fotó: Bankó Gábor/444

A kormányváltás után megalkotott és benyújtott csomag több törvényt is azért módosít, hogy a kormány hozzáférhessen a forrásokhoz. Ez része az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen és Magyar Péter miniszterelnök által májusban bejelentett megállapodásának, miszerint Magyarország az antikorrupciós és egyéb elvárások teljesítése után kap 16 milliárd eurót a befagyasztott pénzekből.

Szigorodnak a vagyonnyilatkozat-tételről és annak ellenőrzéséről szóló szabályok, többek között az Integritás Hatóság is szélesebb jogköröket kap. A módosítások átláthatóbbá teszik a közbeszerzéseket, a versenyt is növelik, valamint szigorítják a korrupcióra vonatkozó büntetőeljárásokat. Nyár végére megszűnnek a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, a kekvák is, kivéve azok, amik egyetemeket tartanak fenn, esetükben szigorodnak az összeférhetetlenségi és átláthatósági szabályozások.