Fizetés nélkül vehették igénybe a sárvári fürdő szolgáltatásait, újabb nyomozás indult

Állampolgári feljelentés alapján kezdett nyomozást a rendőrség a Sárvári Gyógyfürdőn, mivel annak a gyanúja merült fel, hogy többen is úgy vették igénybe a fürdő szolgáltatásait, hogy azért nem fizetett, értesült az ugytudjuk.hu.
A lap megkeresésére a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság azt írta:
"Elektronikusan érkezett megkeresésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy a Celldömölki Rendőrkapitányság szakértők bevonásával, büntetőeljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit."
A Sárvári Gyógyfürdővel kapcsolatban azonban nem ez az egyetlen folyamatban lévő nyomozás. Lapunk írta meg, hogy a 2010-es évek óta valós munkavégzés nélkül fizettek munkabért a sárvári, önkormányzati tulajdonú fürdőnél egy L. P. monogramú személynek. A büntetőeljárás elindításának tényét megerősítette kérdésünkre a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője: „Tájékoztatom, hogy a megkeresésében szereplő ügyben a Győri Regionális Nyomozó Ügyészség nyomozást folytat, azonban arról a büntetőeljárás érdekeire tekintettel további információ nem közölhető.”
Az ügyben nemrég büntetőeljárás indult. A fideszes polgármester régóta ismeri a férfit, és arról is beszélt, hogy rendszeresen egyeztetnek a város ügyeiről Ágh Péter képviselővel. A fürdővezetés állítólag nem tud az eljárásról.