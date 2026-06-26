Fizetés nélkül vehették igénybe a sárvári fürdő szolgáltatásait, újabb nyomozás indult

Állampolgári feljelentés alapján kezdett nyomozást a rendőrség a Sárvári Gyógyfürdőn, mivel annak a gyanúja merült fel, hogy többen is úgy vették igénybe a fürdő szolgáltatásait, hogy azért nem fizetett, értesült az ugytudjuk.hu.

A lap megkeresésére a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság azt írta:

"Elektronikusan érkezett megkeresésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy a Celldömölki Rendőrkapitányság szakértők bevonásával, büntetőeljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit."

A Sárvári Gyógyfürdővel kapcsolatban azonban nem ez az egyetlen folyamatban lévő nyomozás. Lapunk írta meg, hogy a 2010-es évek óta valós munkavégzés nélkül fizettek munkabért a sárvári, önkormányzati tulajdonú fürdőnél egy L. P. monogramú személynek. A büntetőeljárás elindításának tényét megerősítette kérdésünkre a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője: „Tájékoztatom, hogy a megkeresésében szereplő ügyben a Győri Regionális Nyomozó Ügyészség nyomozást folytat, azonban arról a büntetőeljárás érdekeire tekintettel további információ nem közölhető.”