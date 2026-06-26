Forsthoffer utasítására nyilvánosságra hozták a parlamenti hiányzásokat, eddig Lázár János vezeti a listát

Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke elrendelte, hogy a parlament honlapján könnyen kereshető, felhasználóbarát adatbázisban tegyék közzé, mely képviselők hiányoztak a szavazásokról – írta Facebook-oldalán a politikus.

Forsthoffer azt írta, hogy májusban az Országgyűlés négy üléséről „jó néhány képviselő látványosan távol maradt”. Szerinte ez joggal veti fel a pénzügyi szankciók alkalmazásának kérdését, hiszen az országgyűlési képviselők első számú feladata és kötelessége a parlamenti munka.

Felidézte, hogy az Országgyűlésről szóló törvény szerint ha egy képviselő a szavazások legalább egynegyedén nem vesz részt, és a hiányzása nem igazolt, a házelnök dönthet a tiszteletdíja csökkentéséről. Forsthoffer szerint „a kirívóan magas hiányzásokkal érintett párt” – ami a Fidesz, de ezt a házelnök nem írta le a posztjában – határidőben benyújtotta a korábbi gyakorlat szerinti rövid nyilatkozatát, amiben a májusi távolléteket kivétel nélkül igazoltnak minősítette.

Fotó: Németh Dániel/444

A házelnök jelezte, hogy külön kérésére ezután a hiányzások részletes indoklását is megküldték neki.

„Nem szeretném minősíteni a megjelölt okokat, vagy megkérdőjelezni azok valódiságát”

– írta, majd hozzátette: „egy bizonyosan látszik: az elmúlt időszakban elromlott az erkölcsi iránytű”.

Forsthoffer szerint ezen a jövőben változtatni kell a közbizalom újjáépítése és megtartása érdekében. Azt írta, hogy a tanulságokat levonva, és részben a sajátos májusi ülésezési rendre tekintettel, erre a hónapra nem rendelt el tiszteletdíj-megvonást. Az átláthatóság erősítése érdekében ugyanakkor elrendelte, hogy a szavazásokról való hiányzásokat könnyen kereshető, felhasználóbarát formában tegyék közzé a parlament honlapján.

Az adatbázis szerint május eleje óta 17 képviselő hiányzott a szavazások több mint negyedéről, közülük 14-en fideszesek vagy KDNP-sek, hárman pedig tiszások. A listát Lázár János vezeti, aki a szavazások közel 74 százalékáról hiányzott. A volt minisztert Budai Gyula, Szijjártó Péter, Németh Zsolt és Hankó Balázs követi.

Forsthoffer azt írta, júniustól kiszámíthatóvá vált az Országgyűlés munkarendje. „Úgy vélem, hogy a jövőben kizárólag egészségügyi ok, valamint hivatalos, országgyűlés/kormány általi kiküldetés, kötelezettség méltányolható igazolt hiányzásként” – írta. Hozzátette:

„a legfelemelőbb természetesen az lenne, ha a képviselői jelenlétet nem a pénzügyi szankciók garantálnák, hanem a felelősségtudat és a lelkiismeret”.

Bejegyzése végén Forsthoffer Ágnes egyre jobb egészséget kívánt a képviselők további munkájához.