Kiírták a mentőszolgálat főigazgatói pályázatát

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A kormány.hu-n jelent meg péntek kora délután az Országos Mentőszolgálat főigazgatói pályázatának kiírása. A tisztséget határozatlan időre, az egészségügyi szolgálati jogviszony keretében történő ellátásban hirdették meg.

Fotó: Krizsán Csaba/MTI/MTVA

A dokumentum szerint a főigazgató feladata és felelőssége az OMSZ vezetése, az intézmény alapító okiratában, szervezeti és működési szabályzatában meghatározott feladatok, tevékenységek ellátásának, valamint a szervezet működésének jogszabályokban, intézményi költségvetésben foglaltaknak, illetve az irányító szerv által meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő biztosítása. A főigazgató ellátja az Országos Mentőszolgálat egyszemélyi képviseletét, illetve az egyszemélyi felelős vezető feladatkörébe tartozó feladatokat.

Az alkalmazás feltétele többek között, hogy a jelentkező egyetemi végzettséggel, ezen belül mesterképzésben szerzett

  • egészségügyi menedzser szakképesítéssel, vagy
  • egészségügyi (szak)menedzseri képesítéssel,
  • vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítéssel rendelkezzen,

továbbá legyen legalább ötéves vezetői gyakorlata.

A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent többek között a legalább 3 éves felsővezetői szakmai tapasztalat, az orvostudományi egyetemi szintű végzettség, illetve az angol nyelv legalább középfokú ismerete.

A vezetői vezetői megbízás időtartama legfeljebb 5 év, ami további pályáztatás után egy alkalommal meghosszabbítható még legfeljebb 5 évvel.

Az OMSZ június elején jelentette be, hogy távozik a főigazgatói posztról Csató Gábor. Az egészségügyi miniszter a főigazgatói feladatok ellátásával a kiírandó pályázat lezárásáig Constantinovits Miklós oxyológus és sürgősségi szakorvost, az OMSZ orvosszakmai osztályának vezetőjét bízta meg.

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Molnár Kristóf
Egészségügy