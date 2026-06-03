Az egészségügyi miniszter kirúgta az Országos Mentőszolgálat főigazgatóját

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter felmentette az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) főigazgatóját, Csató Gábort, aki 9 évig vezette a szervezetet. Amíg nem bírálják el az új főigazgatói pályázatot, Constantinovits Miklós látja el a főigazgatói feladatokat. A 24.hu cikke szerint az OMSZ szóvivője, Győrfi Pál is megerősítette Csató Gábor menesztését.
Nem sokkal később az OMSZ sajtóközleményt adott ki, amiben azt írták, Csató Gábor közös megegyezéssel távozott. Constantinovits Miklós azt írta, hogy célja a szervezet szakmai kontinuitása, a korszerű, kiszámítható, az eddigieknél is hatékonyabb működési modell kialakítása. Vezetőként az OMSZ munkájának megújítását három fontos pillérre építi: a betegbiztonság fejlesztése, a társadalmi bizalom erősítése és a legkorszerűbb szakmai protokollok további követése.
Hegedűs Zsolt korábban többször elmondta, hogy átalakítják az OMSZ-t, ahogy a szervezet által irányított, sokat vitatott ügyeleti ellátást is. A Tisza Párt programjában arról is írtak, hogy visszaintegrálják a légimentést az OMSZ irányítása alá, korszerűsítik az infrastruktúrát és a szolgáltatásokat, valamint felgyorsítják a digitalizációt.
A párt azt is ígérte, hogy elindítják az elmaradt beruházásokat, és 2027 végére minden régióban biztosítják, hogy a mentő 15 percen belül a beteghez érjen. Emellett lecserélik a 10 évnél idősebb vagy 300 ezer kilométernél többet futott mentőautókat, és megújítják a mentőhelikopter-flottát.
Az OMSZ korábban többször is aktív politikai szerepet vállalt. A felmentett főigazgató 2019-ben részt vett a Fidesz-holdudvar éves találkozóján, a kötcsei pikniken. Győrfi Pál 2020-ban személyesen fuvarozta Orbán Viktort a józsefvárosi mentőállomásra, 2023-ban pedig életmentésre budító beszédet mondott a Fidelitas kongresszusán. Emellett tavaly ősszel visszavonták az OMSZ egyik régióvezetőjének a vezetői megbízását, nem sokkal azután, hogy olyan fotót posztolt a Facebookra, amin látszott, hogy „macskás fadíszes” pólót visel.
Magyar szerint nyilvánvaló, hogy politikai tisztogatás áldozata lett Kádár Balázs, az OMSZ viszont azt írta, ők értéknek tartják a politikai meggyőződéseket.