Az egészségügyi miniszter kirúgta az Országos Mentőszolgálat főigazgatóját

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter felmentette az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) főigazgatóját, Csató Gábort, aki 9 évig vezette a szervezetet. Amíg nem bírálják el az új főigazgatói pályázatot, Constantinovits Miklós látja el a főigazgatói feladatokat. A 24.hu cikke szerint az OMSZ szóvivője, Győrfi Pál is megerősítette Csató Gábor menesztését.

Csató Gábor Fotó: Botár Gergely/kormany.hu/MTI/MTVA

Nem sokkal később az OMSZ sajtóközleményt adott ki, amiben azt írták, Csató Gábor közös megegyezéssel távozott. Constantinovits Miklós azt írta, hogy célja a szervezet szakmai kontinuitása, a korszerű, kiszámítható, az eddigieknél is hatékonyabb működési modell kialakítása. Vezetőként az OMSZ munkájának megújítását három fontos pillérre építi: a betegbiztonság fejlesztése, a társadalmi bizalom erősítése és a legkorszerűbb szakmai protokollok további követése.

Hegedűs Zsolt korábban többször elmondta, hogy átalakítják az OMSZ-t, ahogy a szervezet által irányított, sokat vitatott ügyeleti ellátást is. A Tisza Párt programjában arról is írtak, hogy visszaintegrálják a légimentést az OMSZ irányítása alá, korszerűsítik az infrastruktúrát és a szolgáltatásokat, valamint felgyorsítják a digitalizációt.

A párt azt is ígérte, hogy elindítják az elmaradt beruházásokat, és 2027 végére minden régióban biztosítják, hogy a mentő 15 percen belül a beteghez érjen. Emellett lecserélik a 10 évnél idősebb vagy 300 ezer kilométernél többet futott mentőautókat, és megújítják a mentőhelikopter-flottát.

Az OMSZ korábban többször is aktív politikai szerepet vállalt. A felmentett főigazgató 2019-ben részt vett a Fidesz-holdudvar éves találkozóján, a kötcsei pikniken. Győrfi Pál 2020-ban személyesen fuvarozta Orbán Viktort a józsefvárosi mentőállomásra, 2023-ban pedig életmentésre budító beszédet mondott a Fidelitas kongresszusán. Emellett tavaly ősszel visszavonták az OMSZ egyik régióvezetőjének a vezetői megbízását, nem sokkal azután, hogy olyan fotót posztolt a Facebookra, amin látszott, hogy „macskás fadíszes” pólót visel.