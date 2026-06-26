Szombaton megszűnnek a hatósági árak a benzinkutakon

A pénteki Magyar Közlönyben megjelent törvény értelmében szombattól megszűnik a benzin és a dízel hatósági ára a benzinkutakon. A törvény értelmében azonban a kereskedelempolitikáért felelős miniszternek lesz arra lehetősége, hogy a későbbiekben rendeletben ismét hatósági árat határozzon meg a benzinre és a gázolajra. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozása esetén lesz lehetősége a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel.

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Ha újra bevezetnek hatósági árat, akkor a jogszabály szerint aki megsérti a miniszteri rendeletet, arra az adóhatóság 100 ezer forinttól 150 millió forintig terjedő bírságot szabhat ki, ismételt jogsértés esetén pedig legfeljebb fél évre be is zárathatja a benzinkutat.

A benzinkutakon a piaci árak pont egy hete estek a védett árak alá, ez a benzin esetében 595 forint, a gázolajnál pedig 615 forint. A holtankoljak.hu szerint szombaton nem lesz változás az árakban, a benzin literje átlagosan 580, a gázolajé 593 forint lesz.