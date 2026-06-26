Telex: Csiszár Jenő és Orbán Viktor unokatestvérének diplomáciai pályafutásának is véget vet Orbán Anita

POLITIKA

37 nagykövetet rendel haza Orbán Anita. A külügyminiszter a közösségi médiában számolt be döntéséről pénteken, azzal a felvezetéssel, hogy „a Külügyminisztérium megkezdi a külképviselet-vezetői kar megújítását”.

A Telex információi szerint a visszahívott külképviseleti vezetők között szerepel:

  • Csiszár Jenő (Olaszország, Milánó), műsorvezető,
  • Vitézy Anna Zsófia (Kolumbia, Bogota), Orbán Viktor unokatestvére
  • Szarka Gábor Levente (Algéria, Algír), ő kancellárként vezényelte le a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) átalakítását,
  • Oszama Ibrahim Naffa (Irak, Bagdad), jordániai származású üzletember 2014-ben kapta meg a magyar állampolgárságot
  • Takács Szabolcs Ferenc (Washington, USA), a Miniszterelnökség, majd az Igazságügyi Minisztérium uniós államtitkára volt, 2018-ban kinevezték a 2020-as dubaji világkiállítás magyar megjelenésért felelős miniszteri biztossá
  • Kumin Ferenc (Egyesült Királyság, London), politológus, marketingszakember, publicista, diplomata, aki 2006 és 2010 között a Köztársasági Elnöki Hivatal Stratégiai és Kommunikációs Főosztályát vezette, 2012 és 2014 között a második Orbán-kormány nemzetközi kommunikációért felelős helyettes államtitkára volt. Ő a lap szerint a megbízatása lejárta miatt távozik.
  • Nagy Gábor Tamás (Új-Zéland, Wellington), 1998 és 2019 között Budapest I. kerületének fideszes polgármestere volt, majd Litvániábban, aztán 2025-től Új-Zélandon szolgált,
  • Fülöp Viktor Géza (Dél-Afrikai Köztársaság, Pretoria), a Szijjártó Péter által vezetett Külügyminisztériumnál kapott állást, előbb külgazdasági attasé volt, 2023 végén pedig konzul lett Magyarország dél-afrikai, pretoriai nagykövetségének zambiai, lusakai irodájában.

Orbán Anita azt mondta, a visszahívások csak egy része kapcsolódik a megbízatások lejártához, más esetekben az a cél indokolja a személyi döntéseket, hogy Magyarország érdekeit olyan nagykövetek képviseljék, akik az új külpolitikai prioritások mentén hitelesen és hatékonyan tudják szolgálni hazánkat”.

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A változásoknak csak egy része kapcsolódik lejáró megbízatásokhoz.

Gazda Albert
POLITIKA