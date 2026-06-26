Orbán Anita döntött, egy csapásra 37 magyar nagykövetnek ér véget a diplomáciai pályafutása

37 nagykövetet rendel haza Orbán Anita. A külügyminiszter a közösségi médiában számolt be döntéséről pénteken, azzal a felvezetéssel, hogy „a Külügyminisztérium megkezdi a külképviselet-vezetői kar megújítását”. A változásoknak csak egy része kapcsolódik a lejáró megbízatásokhoz, „más esetekben az a cél indokolja a személyi döntéseket, hogy Magyarország érdekeit olyan nagykövetek képviseljék, akik az új külpolitikai prioritások mentén hitelesen és hatékonyan tudják szolgálni hazánkat”.

A Külügyminisztérium célja egy professzionális, magas szakmai színvonalon működő diplomáciai kar felépítése, magyarázta Orbán. A törekvés részeként a minisztériumban megkezdte működését a humánstratégiáért és képzésért felelős helyettes államtitkárság.

A miniszter a visszahívások kapcsán neveket és állomáshelyeket nem említett.

Orbán Anita már májusban hazarendelte Íjgyártó Istvánt, Magyarország varsói nagykövetét, majd júniusban a Szófiában állomásozó Boros Miklós bulgáriai pályafutása is véget ért.