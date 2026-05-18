Orbán Anita hazarendelte Magyarország varsói nagykövetét

„A magyar-lengyel kapcsolat új időszak előtt áll. A következő napokban magas szintű delegációval érkezünk Lengyelországba és közös célunk, hogy együttműködésünket új alapokra helyezzük” – írja Orbán Anita külügyminiszter szerda esti Facebook-bejegyzésében.

Magyar Péter hat minisztere kíséretében utazik kereskedelmi járattal és vonattal kedden Lengyelországba. Magyar Péter a hétfői kormányülés utáni sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy ez még inkább csak egy bemutatkozó találkozó lesz.

„Az új korszak új megközelítést kíván, ezért úgy döntöttem, hogy hazarendelem Magyarország varsói nagykövetét, mert a megújuló külpolitikai irányvonalat egy új személy tudja majd hitelesen és következetesen képviselni a következő időszakban”

– írja Orbán Anita.

Íjgyártó István a lengyelországi Krynicában rendezett gazdasági fórumon 2016. szeptember 8-án. Fotó: OMAR MARQUES/Anadolu Agency via AFP

Magyarország varsói nagykövete Íjgyártó István volt, aki 2010 és 2014 között Magyarország oroszországi nagykövete is volt, majd a Külgazdasági és Külügyminisztérium kulturális diplomáciáért felelős államtitkára lett. 2018-ban kinevezték Magyarország ukrajnai nagykövetévé. 2023-tól a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója volt, két éve októberben lett varsói nagykövet.