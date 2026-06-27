14 év után lemond a szerb elnök, Aleksandar Vučić

Néhány héten belül lemond elnöki tisztségéről Aleksandar Vučić, ugyanakkor továbbra is aktív szerepet kíván vállalni a politikában, és pártja felkérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban - jelentette be maga a szerb államfő egy belgrádi nagygyűlésen.

A szerb elnök beszédében az utóbbi 14 év eredményeit értékelve azt mondta, hogy 2012-ben az ország gazdaságilag rendkívül nehéz helyzetben volt, mára azonban több mint 550 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma, jelentős külföldi beruházások érkeztek Szerbiába, és tizenkét év alatt 651 kilométer autópálya és gyorsforgalmi út épült.

Óriás Vucic a 2023-as pártrendezvényen Fotó: ANDREJ ISAKOVIC/AFP

Az államfő elismerte, hogy a kormányzás során hibák is történtek, elsősorban a személyi döntések terén, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a vezetés minden válsághelyzetben az ország érdekeit tartotta szem előtt. Bejelentette azt is, hogy a kormány rövidesen ismerteti az új nyugdíjprogramot, amelynek részeként még az év vége előtt jelentős nyugdíjemelést ígért.

Hangsúlyozta, hogy az ország folytatni kívánja európai integrációját, miközben fenntartja hagyományos kapcsolatait Oroszországgal és Kínával.

A másfél éve tartó tiltakozásokra utalva azt állította, hogy azok mögött külső érdekek álltak, ugyanakkor híveit arra kérte, hogy utasítsanak el minden erőszakot, és a politikai nézetkülönbségek ellenére is őrizzék meg a társadalmi békét.

Vučić közölte, előrehozott elnökválasztást és parlamenti választást is tartanak hamarosan, és azt javasolta, hogy a kormánypárti lista a megmérettetésen Egységes Szerbia néven induljon. Hozzátette, hogy elnöki tisztségéről történő távozása után is a szerb politikai élet aktív szereplője marad.

A szerb elnök távozását azóta követelik a tüntetők, hogy 2024. november elsején leszakadt az újvidéki vasútállomás előtetője 16 ember halálát okozva. A tiltakozók szerint a tragédiához a mindent átszövő korrupció vezetett.

A sajtóban megjelent információk, valamint a Szerb Haladó Párt vezetésének erre utaló kijelentései szerint azonban Vučić nem a tiltakozók követelései miatt mond le több mint fél évvel elnöki megbízatásának lejárta előtt, hanem azért, hogy a Szerb Haladó Párt színeiben ismét miniszterelnök lehessen. A szerb alkotmány szerint ugyanaz a személy összesen két cikluson keresztül lehet az ország köztársasági elnöke, Aleksandar Vucic második elnöki mandátuma 2027 májusában jár le - írja az MTI.

Vučić és Orbán vállt vállnak vetve haladtak a putyini úton, a szerb elnök kampányolt is a Fidesznek rendesen, de aztán gyorsan elkezdte keresni a kapcsolatot Magyar Péterrel is.