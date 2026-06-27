Új vállalkozást indít az ex-megafonos influenszer Filep Dávid, művésznevén a Kopasz, aki korábban cégével ismeretlen forrásból égetett el számilliókat Fidesz-propagandára, most pedig az új projektjéhez kér pénzt.

Az elpusztíthatalan jobboldali nyilvánosság megteremtése mellett az újonnan bejelentett Nemzeti Kommunikációs Hálózattal (NKH) a honlap állítása Filepnek az is a célja, hogy

„Hálózatot építünk, hogy ne védekeznünk kelljen és a földön fekve tűrnünk az ütéseket, hanem támadni tudjunk és megálljt parancsolni a hatalom demokrácia ellenes terjeszkedésének.”

Egyelőre nem világos, Filep mit akar csinálni, az NKH ugyanis honlapja szerint nem egy újságot jelent, nem egy YouTube csatornát és nem is egy embert, hanem egy hálózatot. Egy olyan hálózatot, „amit nem lehet kikapcsolni”, és mivel „a közösség és a piac” tartja fenn (ellentétben a Fidesz-médiabirodalom nagy részével, amit úgy tűnik, a „közösség és a piac” nem igazán tart fent.)

Fotó: Bankó Gábor/444

Az NKH mögött a cégadatok szerint a június 12-én bejegyzett N. Kommunikációs Hálózat Kft. áll, amely tevékenységi körei alapján műsorgyártással, reklámmal és PR-tevékenységgel kívánfoglalkozni. Két 50-50 százalékos tulajdonosa van, az egyik Filep Dávid.

Filep az új szerelemprojekthez érdekes üzlettársat talált magának. A másik tulajdonos ugyanis H. Attila Tamás. Ő egy másik vállalkozásban is résztulajdonos, ez az Arbito Group Hungary Kft.-ben, amely tavaly ősszel alakult és Orbán Viktor aláírásával, felkapott firkájával díszített karórákat árul Nemzet Óra néven 120 ezertől 250 ezer forintig. A cég üzemelteti a sokatmondó csakabaszas.hu weboldalt is, ahol férfi potencianövelő étrend-kiegészítőt árulnak - írja a hvg.