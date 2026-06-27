Foci-Vb 2026
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Élőben látta, ahogy a csehszlovákok 6:1-re verik az argentinokat 1958-ban, azóta egy vébéről sem hiányzott

sport

Mi is megírtuk, hogy Lionel Messi csak csereként lép pályára az argentin válogatott utolsó vb-csoportmeccsén. Azóta kiderült, hogy szokásával ellentétben miért árulta el ezt Lionel Scaloni szövetségi kapitány. Nos, azért, mert a 91 éves Enrique Macaya Márquez kérdezte, akinek a különleges képessége az, hogy tudósítóként az 1958-as svédországi foci-vb óta az összesen ott van.

Az volt az a vb, ahol 13 góllal lett gólkirály Just Fontaine, először vezette győzelemre a brazil válogatottat Pelé, és ahol pontegyenlőség miatt rájátszásban estünk ki Wales ellen.

Márquez a rádiós pályafutását 15 évesen kezdte egy argentin rádiónál, a Rivadaviánál. A svédországi vb idején 23 éves volt, szinte az volt az első repülőútja is egyben. A válogatottnak nem hozott szerencsét, az argentinok csoportutolsóként estek ki, a csehszlovákok 6-1-re tángálták el őket. Másik két meccsel holtversenyben az argentinoknak ez a legnagyobb vereségük.

Marquez és Scaloni
Fotó: STEFAN KOOPS/NurPhoto via AFP

Márquez akkoriban még abban sem lehetett biztos, ahogy nyilatkozta később, hogy tudósításai egyáltalán hazajutnak-e.

A vb-s közvetítésein túl is az argentin futball egyik ikonikus alakja. 1985 és 2009 között ő vezette a Fútbol de Primera televíziós műsort, vagyis az argentin első osztály gólösszefoglalóját.

(Via MTI, Buenos Aires Herald)

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