Nem érdemes vasárnap hajnal 4-kor felkelni Messi miatt

Az argentin válogatott két forduló után csoportelsőként jutott tovább a csoportjából, így a harmadik fordulóban a Jordánia elleni meccs már tét nélküli. Mellesleg a jordánoknak is, utolsóknál jobbak már nem lehetnek.

Ezek után nem csoda, hogy Lionel Messi kezdőként biztos nem lép pályára. Lőtt már 5 gólt, igazából csak ő lőtt gólt az argentinoknál, jöjjenek most már mások. Lionel Scaloni, az argentinok szövetségi kapitánya a meccs előtti sajtótájékoztatón azt mondta, hogy Messit csak a második félidőben küldi pályára.

Vagyis nem maradunk Messi nélkül. Nem csoda, a futball ugyan csapatjáték, de a világbajnokságok örök góllövőlistáját Messi vezeti 18 góllal, de 16 góljával szorosan ott van mögötte Kylian Mbappé.

Ha Mressi ezen a vb-n meg is őrzi első helyét, az idő nem neki dolgozik; 39 éves, minden bizonnyal ez az utolsó vb-je, Mbappé viszont még csak 27. Micsoda távlatok nyílnak, Mbappé akár 3 vb-je is lehet a mostanin kívül, ha így lövi a gólokat, akkor valahol 50 vb-gólnál fejezheti be pályafutását.

Messi már a jordánok elleni meccs második félidejére készül Fotó: JUAN MABROMATA/AFP

Már azt is lehet tudni, hogy a legjobb 32 között a meglepetésre első világbajnokságán rögtön továbbjutó Zöld-foki Köztársaság ellen játszanak az argentinok. A sorsolásuk elég jó, ha továbbjutnak, akkor az Egyiptom–Ausztrália meccs győztese vár rájuk a legjobb 16 között.