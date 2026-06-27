Foci-Vb 2026
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Nem érdemes vasárnap hajnal 4-kor felkelni Messi miatt

sport

Az argentin válogatott két forduló után csoportelsőként jutott tovább a csoportjából, így a harmadik fordulóban a Jordánia elleni meccs már tét nélküli. Mellesleg a jordánoknak is, utolsóknál jobbak már nem lehetnek.

Ezek után nem csoda, hogy Lionel Messi kezdőként biztos nem lép pályára. Lőtt már 5 gólt, igazából csak ő lőtt gólt az argentinoknál, jöjjenek most már mások. Lionel Scaloni, az argentinok szövetségi kapitánya a meccs előtti sajtótájékoztatón azt mondta, hogy Messit csak a második félidőben küldi pályára.

Vagyis nem maradunk Messi nélkül. Nem csoda, a futball ugyan csapatjáték, de a világbajnokságok örök góllövőlistáját Messi vezeti 18 góllal, de 16 góljával szorosan ott van mögötte Kylian Mbappé.

Ha Mressi ezen a vb-n meg is őrzi első helyét, az idő nem neki dolgozik; 39 éves, minden bizonnyal ez az utolsó vb-je, Mbappé viszont még csak 27. Micsoda távlatok nyílnak, Mbappé akár 3 vb-je is lehet a mostanin kívül, ha így lövi a gólokat, akkor valahol 50 vb-gólnál fejezheti be pályafutását.

Messi már a jordánok elleni meccs második félidejére készül
Fotó: JUAN MABROMATA/AFP

Már azt is lehet tudni, hogy a legjobb 32 között a meglepetésre első világbajnokságán rögtön továbbjutó Zöld-foki Köztársaság ellen játszanak az argentinok. A sorsolásuk elég jó, ha továbbjutnak, akkor az Egyiptom–Ausztrália meccs győztese vár rájuk a legjobb 16 között.

J csoport Meccs M Győzelem Gy Döntetlen D Vereség V Lőtt gól G+ Kapott gól G- Gólkülönbség GK Pontszám P
1.
Argentína
2 2 0 0 5 0 5 6
2.
Ausztria
2 1 0 1 3 3 0 3
3.
Algéria
2 1 0 1 2 4 -2 3
4.
Jordánia
2 0 0 2 2 5 -3 0
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