Nem érdemes vasárnap hajnal 4-kor felkelni Messi miatt

Az argentin válogatott két forduló után csoportelsőként jutott tovább a csoportjából, így a harmadik fordulóban a Jordánia elleni meccs már tét nélküli. Mellesleg a jordánoknak is, utolsóknál jobbak már nem lehetnek.
Ezek után nem csoda, hogy Lionel Messi kezdőként biztos nem lép pályára. Lőtt már 5 gólt, igazából csak ő lőtt gólt az argentinoknál, jöjjenek most már mások. Lionel Scaloni, az argentinok szövetségi kapitánya a meccs előtti sajtótájékoztatón azt mondta, hogy Messit csak a második félidőben küldi pályára.
Vagyis nem maradunk Messi nélkül. Nem csoda, a futball ugyan csapatjáték, de a világbajnokságok örök góllövőlistáját Messi vezeti 18 góllal, de 16 góljával szorosan ott van mögötte Kylian Mbappé.
Ha Mressi ezen a vb-n meg is őrzi első helyét, az idő nem neki dolgozik; 39 éves, minden bizonnyal ez az utolsó vb-je, Mbappé viszont még csak 27. Micsoda távlatok nyílnak, Mbappé akár 3 vb-je is lehet a mostanin kívül, ha így lövi a gólokat, akkor valahol 50 vb-gólnál fejezheti be pályafutását.
Már azt is lehet tudni, hogy a legjobb 32 között a meglepetésre első világbajnokságán rögtön továbbjutó Zöld-foki Köztársaság ellen játszanak az argentinok. A sorsolásuk elég jó, ha továbbjutnak, akkor az Egyiptom–Ausztrália meccs győztese vár rájuk a legjobb 16 között.
|J csoport
|Meccs M
|Győzelem Gy
|Döntetlen D
|Vereség V
|Lőtt gól G+
|Kapott gól G-
|Gólkülönbség GK
|Pontszám P
|1.
|
Argentína
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|5
|6
|2.
|
Ausztria
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|3.
|
Algéria
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
|4.
|
Jordánia
|2
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|0
Előbb egy kínosat: ő lett az első, aki három tizenegyest is hibázott vb-ken, majd megszerezte 17. világbajnoki gólját, amivel megelőzte Klosét.
Messi Zinedine Zidane fiának lőtte a góljait.