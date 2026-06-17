Foci-Vb 2026
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A hetedik napon elkezdődött: Messi mesterhármassal érte be Klosét az örök vb-góllövőlistán, Mbappé a nyomában, Haaland kettővel nyitott

sport

Jól jártak azok, akik a vb-fantasy-válogatottjukba a világ legjobb csatárait próbálták beleszuszakolni, és akkor még nem beszéltünk a szerda este a horvátok ellen pályára lépő európai aranycipősről, az angol Kane-ről.

Az argentin válogatott Algériát verte 3-0-ra (Messi mesterhármas), a norvégok Irakot 4-1-re (Haaland 2 gól), előtte pedig a franciák Szenegál elleni meccsén Mbappé lőtt kettőt, ez történt a magyar idő szerint keddről szerdára virradó éjszaka meccsein.

Messi húsz évvel első vb-gólja után szerezte a 14., 15 és 16. vb-gólját; 2006-ban egy olyan országnak lőtte (Szerbia-Montenegró), amelyik már nem létezik. Akkor ő volt az argentin futballtörténelem legfiatalabb gólszerzője, most, 38 évesen a legidősebb. A gyorsasága megkopott ugyan, a szezonban jó pár meccset sérülés miatt kihagyott, de még mindig zseniális.

A világbajnokságok góllövőlistáját Miroslav Klose vezeti 16 góllal, Messi ezzel beérte, és ott van a nyomukban a 14 gólos Mbappé a német Gerd Müllerrel holtversenyben. Csodálatos verseny elé nézünk a következő hetekben.

A vb-szereplő Kane-nek, Neymarnak és C. Ronaldónak 8-8 gólja van.

Messi maga egyébként nem tartja sokra az ilyen statisztikákat. A meccs után azt mondta, nem igazán számít, megtiszteltetés ugyan olyan nevekkel egy listán lenni, mint Klose, Mbappé vagy Ronaldo, de ez csak egy statisztika, semmi több. A Guardian megjegyezte: ne vegyünk mérget arra, hogy nem figyeli a statisztikákat, hiszen már-már kicsinyesen versengő típus, nem véletlen említette meg Mbappét is, aki ott van a nyomában.

Mostani góljai közül az elsőt a 16-oson kívülről ballal, a másodikat közelről jobbról, a harmadikat a 16-os vonaláról ballal szerezte.

Messinek ez volt élete 27. válogatott meccse, ezt a listát eddig is ő vezette, már négy éve megelőzte a 25-szeres vb-válogatott Lothar Matthäust. C. Ronaldónak 22, a német Neuer kapusnak 20 válogatott meccse van.

Messi a francia színekben világbajnok Zinedine Zidane fiának, Luca Zidane-nak lőtte a gólokat, ő ugyanis az algériai válogatott első számú kapusa. Végigjárta a francia utánpótlás-válogatottakat, állt kétszer a Real Madrid kapujában is, most a spanyol másodosztályú Granadában véd. A 28 éves Zidane tavaly kapott először meghívást az algériai válogatottba.

Messi gólt lő Zidane-nak
Fotó: MICHAEL STEELE/Getty Images via AFP

Az I-csoportban Norvégia és Franciaország 3-3 ponttal vezet, Szenegál és Irak pont nélküli.

A J-csoportban Ausztria 2-1-re győzte le Jordániát a szerda reggeli meccsen (Arnautović 2 gól), így a csoportot jobb gólkülönbségével Argentína vezeti, Jordánia és Algéria pont nélküli.

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