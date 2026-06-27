Győztünk! Megvan a 40 fok!!!44!!

időjárás

Előzetes adatok alapján új napi melegrekord született: Budakalász - 40,0 fok

Ezt közölte a HungaRomet. Nem is kicsit léptük le az előző rekordot, ami csicska 37,5 volt. Mi ugyan vasárnapra vártuk a 40 fokokat, de a hőkupolának, úgy látszik, sietős a dolga.

De még senki ne dőljön hátra, mert a következő napokban benne van egy abszolút rekord lehetősége, az eddigi legmelegebbet, az all-time csúcsot, 41,9 fokot 2007. július 20-án Kiskunhalason mérték.

Viccet félretéve: zacskóban viszik a vizet a katonák

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Összesen 12 ezer tasak vizet szállított ki a honvédség azokra a településekre, ahol tömegrendezvényt tartanak - közölte a kormány. Tiszaújvárosba 5 ezer, Zalacsányba 4 ezer, Orfűre pedig 3 ezer zacskó vizet vittek a katonák.

Miniszterelnökként vezetem a rekordhőség miatt elrendelt, összehangolt védelmi tevékenységet - posztolta Magyar Péter szombat délelőtt. Arra kért mindenkit, hogy kiemelten figyeljen a gyermekekre, az idősekre és az utcán élőkre.

Az országos tisztifőorvos szombattól harmadfokúra emelte a hőségriasztást, a legtöbb helyen már reggel kilenc órára elérte a hőmérséklet a 30 fokot. A hőségriasztás egyelőre keddig van érvényben.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra kérte azokat, akik tömegrendezvényen kívánnak részt venni, hogy hozzanak felelős döntést.

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