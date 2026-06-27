Július 1-től emelkedik az EU-n kívüli rendelésekért fizetendő vám

Július 1-jétől Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok, amelyek értelmében az EU-n kívüli webáruházból rendelt, 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruk után 3 eurós vámot kell fizetni - írja az MTI.
A szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák (!) után kell megfizetni. De mit is jelent ez a gyakorlatban?
A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni. A szabály csak a 150 euró alatti küldeményekre vonatkozik, az ennél értékesebb küldemények vámkezelésében nem lesz változás.