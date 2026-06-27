Nem vagyunk egyedül: majdnem 200 millió európai tölti a napját hőségben, ami az élővilágot is kihívások elé állítja

Párizsi párák Fotó: DIMITAR DILKOFF/AFP

A Meteorológiai Világszervezet előrejelzései szerint a globális El Nino jelenség hatására idén nyáron rendkívüli, hosszan tartó hőhullámokra és szélsőséges időjárási jelenségekre kell felkészülnünk - írta Facebook-oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László emlékeztetett, a hőmérséklet a következő napokban akár a 40 fokot is elérheti.

A megváltozott éghajlati helyzet nemcsak az emberi szervezetet terheli meg, hanem az erdőket, a vizeket és a teljes élővilágot is komoly kihívások elé állítja

- írta. „A vízügy, a katasztrófavédelem és az erdészetek munkatársai a terepen mindent megtesznek a kritikus infrastruktúra és természeti értékeink védelméért. A hőség elleni küzdelemben azonban most mindannyiunk felelősségteljes magatartása kulcsfontosságú” - közölte a miniszter.

Gajdos László szerint a helyzet nemcsak a védekezésről, hanem az összefogásról is szól és egy kis odafigyeléssel, a vízkészletek tudatos használatával, a tűzgyújtási tilalom szigorú betartásával vagy akár egy tál friss víz kihelyezésével a szomjazó állatok számára mindannyian tehetünk környezetünk védelméért. Különösen fontos, hogy ebben a rendkívüli forróságban fokozottan figyeljünk az egyedül élő idős rokonokra, szomszédokra, valamint házi kedvenceinkre is, akik számára a forró aszfalt vagy egy zárt autó percek alatt életveszélyes helyzetet teremthet.

Pesti párák Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

Gajdos László megköszönte a megfeszített munkáját a vízügy, a katasztrófavédelem, az egészségügy és minden olyan szakterület munkatársainak, akik ezekben a nehéz napokban is helytállnak a terepen.

A katasztrófavédelem egységei az elmúlt huszonnégy órában negyvenhét esetben vonultak erdőt és vegetációt érintő tűzesethez

- közölte a kormány a Facebook-oldalán szombat délután. Kiemelték, hogy Magyarország egész területén tűzgyújtási tilalom van érvényben.

Egész Európában

Európa-szerte több mint 193 millió embert sújt a szombati nap folyamán több mint 35, egyes területeken pedig 40 Celsius-fokos hőség, miután a keleti irányba elmozduló meleg légtömeg már a közép-európai térséget is elárasztotta Lengyelországtól Romániáig - közölte legfrissebb számításai alapján az AFP francia hírügynökség.

Szaltó a Saint-Martinbe Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

A szombati szélsőséges hőmérsékletek által leginkább sújtott területek közé tartozik Németország, ahol 75 millió ember tapasztaéhat meg 35 Celsius-fok feletti hőmérsékletet. Az ország egyes területein akár 42 Celsius-fokos hőség sem zárható ki. Franciaországban 26 millió ember számíthat a 35 Celsius-fokot meghaladó hőségre. Az egészségügyi miniszter attól tart, hogy a magas hőmérséklet következtében megnövekedhet az otthonukban elhalálozó idős emberek száma. Franciaországban és Németországban is számos szabadtéri sport-, kulturális és zenei program megtartását mondták le a szervezők, köztük több nagyvárosi tömegrendezvényt.

Lazulás Leedsben Fotó: OLI SCARFF/AFP

Az AFP számításai szerint a kontinens nagy részén, Görögországtól és Olaszországtól északra Dániáig, illetve Svédország déli részéig terjedő területen is 30 Celsius-fok feletti hőmérsékletek várhatóak szombaton.

Ez alól csak London, Portugália jelentős része, illetve Spanyolország egyes területei kivételek.

Romániában vörös riasztás kiadására készülnek a hatóságok hétfőtől, ami az ország szinte teljes területét érintheti július 1-jéig, a szomszédos Moldovában pedig már vasárnaptól korlátozni fogják a 12 tonnánál nehezebb teherautók nappali forgalmát. (MTI)