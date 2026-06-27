Vitézy Dávid: Kezdeményeztük a Budapest-Belgrád vasútvonal titkosításának feloldását

A kormány döntése alapján hivatalosan is kezdeményeztük a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházással kapcsolatos titkosítás feloldását, melyhez a kínai fél belegyezésére is szükség van - írta közösségi oldalán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter annak apropóján, hogy előző nap találkozott a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetével.

Vitézy Dávid és Gong Tao budapesti kínai nagykövet Fotó: Vitézy Dávid/Facebook

Vitézy arról is írt, hogy:

„Maga beruházás már majdnem elkészült, a pályát tehervonatok már használják, de a vonatbefolyásoló rendszer még jelenleg is tesztelés áll. Egyetértettünk abban, hogy a legfontosabb közös cél, hogy a hazai és európai előírások szerinti biztonsági garanciák mellett, a vonatbefolyásoló rendszer alapos tesztelése után, de a lehető leghamarabb elindulhasson a személyszállítás a vonalon.”

A Budapest–Belgrád vasútvonal kiépítése minden idők legnagyobb vasútfejlesztése Magyarországon, titkosított kínai gigahitelből, kínai kivitelezőkkel, Orbán Győző és Mészáros Lőrinc segítségével. A beruházás minőségével kapcsolatban több aggály is felmerült, de a titkosított szerződések miatt az Orbán-kormány nem volt hajlandó érdemben reagálni a megkeresésekre.