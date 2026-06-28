10 afrikai válogatottból 9 túlélte a csoportkört, Ázsia eddig leszerepelt

Előzetesen nem aratott osztatlan támogatást, hogy a FIFA 48 csapatosra bővítette a világbajnokságot. Az értékeléssel még érdemes várni, de azt már most meg lehet nézni, hogy a csoportkör mennyire rostálta meg a felduzzasztott mezőnyt.

Három társrendezője van a világbajnokságnak Észak-Amerikából, az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada is továbbjutott. Az észak- és közép-amerikai, karibi térségből a világbajnokságra selejtezőkön kijutó három másik válogatott, Curacao, Panama és Haiti viszont csoportutolsóként esett ki. (A három csapatból csak Curaco szerzett pontot, Ecuador ellen játszottak 0-0-t.)

Jamaica lehetett volna még ott a világbajnokságon a fenti fociszövetségből, de az interkontinetális pótselejtezőn Kongó kiejtette. A 4 plusz afrikai kvóta mellett ezzel lett 10 afrikai csapat a vébén. És 9 tovább is ment a csoportkörből (Algéria, Dél-Afrika, Ghána, Elefántcsontpart, Egyiptom, Kongói DK, Marokkó, Szenegál, Zöld-foki Köztársaság) igaz, egyikük sem az első helyen, és csak a gyászosan szereplő Tunézia esett ki.

Szintén négy plusz kvótát kapott Ázsia, amit Interkontinentális pótselejtezőn bővítettek tovább (Irak Bolíviát ejtette ki). Ez a bővítés viszont - szemben az afrikaival - semennyire sem látszik indokoltnak. A 9 csapatból csak Japán és az ázsiai konföderációhoz csatlakozó Ausztrália jutott tovább. Csoportharmadikként nem jutott tovább Dél-Korea és Irán (amihez kellett a bizarr Algéria-Ausztria meccs is). Csoportutolsó lett Irak, Jordánia, Katar, Szaúd-Arábia és Üzbegisztán, ez az öt csapat összesen 3 pontot szerzett, az összgólkülönbségük -33.

Változás az is, hogy Óceánia is kapott egy fix helyet. Mivel Ausztrália az Ázsia selejtezőkön szerepel, ez lényegében előre odaadható lenne Új-Zélandnak. A világbajnokságon csoportutolsóként estek ki, 1 szerzett ponttal. (Óceániának jár egy interkontinentális pótselejtezős hely is, de ennek első körében Új-Kaledónia kikapott Jamaicától.)

Európa mindössze 3 plusz helyet kapott a korábbiakhoz képest, ami az eredmények alapján kevésnek tűnt, hiszen Európa a vébék végjátékaiban erősen felülreprezentált. A 13 helyett 16 európai résztvevőből nem élt mindenki a lehetőséggel, Csehország, Skócia és Törökország búcsúzott, pedig egyiküknek sem volt európai riválisa a csoportban. (Csehország és Törökország pótselejtezőn jutott ki a világbajnokságra, Skócia a dánokat megelőzve lett csoportelső a selejtezőcsoportjában.) A sorsolás miatt további nagy távozók lesznek: már a 32 között lesz Franciaország-Svédország, Portugália-Horvátország, Spanyolország-Ausztria meccs, ráadásul a folytatásban az utóbbi kettő győztese találkozik egymással, de a 16 között összejöhet egy német-francia meccs is.

Dél-Amerikában mindössze 10 ország indult a világbajnoki selejtezőben most már hat kijutó helyre, ami egészen jó sanszot ad a vébé-részvételre. Emellett volt még interkontinentális pótselejtezős lehetőség is, de azt Bolívia elbukta Irak ellen. A hat dél-amerikai csapatból csak egy búcsúzott, az elég nagy belső feszültségeket cipelő Uruguay. Argentína háromból hármat nyert, és elég könnyű ága van a legjobb négyig. Csoportelső lett Brazília és Kolumbia, csoportharmadikként ment tovább Ecuador és Paraguay.

Ez pedig a folytatás