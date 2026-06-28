A vébé eddigi legbizarrabb meccse volt, az algériaiak önfeledten örültek, hogy az utolsó pillanatban gólt kaptak Ausztriától

Nem sok jót ígért előzetesen, hogy egy döntetlennel mindkét csapat továbbjut a 32 közé az Algéria-Ausztria meccsen. Azért is pikáns párosítás volt, mert az 1982-es világbajnokságon éppen Algéria lett a nagy vesztese egy olyan meccsnek, ahol egy közös megegyezéses eredmény mindkét csapatnak jó volt. Éppen Ausztria volt ebben az egyik partner, a másik Németország. Ekkor még nem egyidőben rendezték az utolsó csoportkörben a meccseket, a korábbi eredmények alapján pontosan lehetett tudni, hogy egy 1-0-s német győzelemmel Ausztria és az NSZK is tovább megy, Algéria pedig kiesik. Pont ennyi lett az eredmény, a meccs pedig Gijoni szégyenként vonult be a focitörténelembe. A FIFA emiatt döntött úgy, hogy ezután egyidőben rendezik meg az utolsó meccseket a csoportkörben.

Szóval, az akkori egyik elkövető és az akkori áldozat most egymás ellen játszott.

Adjuk meg, nem a 0-0-ra rendeztek be a csapatok, az első félidőben volt egy gólt itt, egy ott, mondjuk az algériai egyenlítő gól különösen komikus volt. Az egyik osztrák védő ki akart kíséri a pályáról egy előrevágott labdát, de az a szögletzászlóról visszapattant. A pályán maradt labdával Mahrez indult volna meg a kapu felé, két kézzel rántotta le az algériait a hibázó osztrák. A bíró előnyszabályt adott, Belghali az így megszerzett labdával előbb tökön rúgott egy osztrákot, aztán ketten csúsztak-másztak előtte, majd különösebb ellenállást nem tapasztalva egyenlített. (Itt lehet megnézni.)

Aztán egy gyors gólváltás jött még az 55. és a 60. percben, és itt úgy tűnt, hogy vége is a meccsnek. Ebben a periódusban a Guardian beszámolója szerint volt olyan, hogy Algéria öt perc 34 másodpercig birtokolta a labdát megszakítás nélkül, szinte végig a pálya közepén, összesen 109 passzt teljesítve. Ezt a végeláthatatlan passzolgatást az zárta le, hogy valamilyen csoda folytán kétszer előre is ment a labda, Mahrez pedig gólt lőtt a 94. percben.

Namost ez nem töltötte el felhőtlen örömmel a csapattársait és a szurkolókat sem. Ezzel ugyanis Algéria a második helyre lépett fel a csoportban, a 32 között pedig rögtön Spanyolország jött volna. Szerencséjükre az osztrákok viszont a kiesés szélére sodródtak, mert a vereséggel csak 3 pontjuk lett volna, és negatív gólkülönbséggel nem kerültek volna be a legjobb 8 csoportharmadikok közé, Irán beelőzte volna őket.

Így aztán az osztrákok gyorsan lőttek a 96. percben még egy egyenlítő gólt, az algériai védelem asszisztálása mellett, ezzel lett 3-3. (Itt megnézhető a gólváltás.)

Ami Algériának is tökéletes volt, négy ponttal biztosan mentek tovább, és nem a spanyolokkal, hanem Svájccal játszanak a következő körben, Ausztriának jutottak ugyan a spanyolok, de annak is örülhetnek, hogy végül továbbjutottak.

A nagy vesztes pedig ezúttal Irán lett. Ha valamikor összefutnak majd egy világbajnokság csoportkörének utolsó meccsén Ausztriával, bátran meg lehet fogadni a mindkét csapatnak jó eredményt.