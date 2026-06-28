Annyira rápörögtek a ranch szószra a vébéturisták, hogy az már a Közlekedésbiztonsági Hivatalnak is feltűnt

„Ha egy nagyon nagy sporteseményre jöttél, és amíg itt voltál, felfedezted magadnak a ranch szószt, lécci a FELADOTT POGGYÁSZODBA pakold be hazafelé. Köszi.”

Az amerikai Közlekedésbiztonsági Hivatal (TSA) kénytelen volt megkérni a világbajnokságra érkező, illetve onnan hazatérő turistákat, hogy ne a kézipoggyászukban próbálják meg hazavinni legújabb kedvenc szuvenírjüket: a ranch szószt.

A ranch szószért eddig jóformán csak Amerikában és Kanadában rajongtak, az íróból, majonézből, mustárból, fokhagymából, hagymából és mindenféle fűszerekből kikevert öntet azonban a világbajnokságra érkező turisták körében olyan népszerű lett hirtelen, hogy az már a repülőtereken is szemet szúr.

A TSA által kiadott javaslatcsomag a ranch szószok biztonságos hazaszállításához arra is emlékeztet, hogy a kézipoggyászban legfeljebb 3,4 uncia (100 milliliter) folyadékot lehet szállítani, egy normál üveg ranch szósz viszont 16 unciás (437 milliliteres) üvegben kapható. Nem kell hozzá matekzseninek lenni, hogy az ember megértse, miért nem szerencsés tehát megpróbálni felvinni a repülőre a mártogatóst.

A CNN kérdésére a TSA azt is elárulta, hogy különösen az európaiak szerettek bele az öntetbe, és próbálják meg azt a szabályokat kicselezve hazavinni magukkal.

Közel sem biztos, hogy ő is ranch-rajongó, de valamit nagyon szeret, az tuti. Fotó: ABDULHAMID HOSBAS/Anadolu via AFP

Az eredeti ranch szószt gyártó Hidden Valley szerint egyelőre nem lehet megtippelni, hogy mennyivel lendítette fel a váratlan lelkesedés a termék eladását, azt viszont elárulták, hogy bár eredetileg „organikusan” alakult ki a szurkolók körében a rajongás, azért hülyék lennének nem kihasználni a kínálkozó lehetőséget, így júliusra már készülnek fűszerkeverék-csomagokkal, amiket a vébé meccseinek helyet adó városokban fognak osztogatni. Mivel ezek nem folyékony szószok lesznek (házilag kell belekeverni őket íróba és majonézbe), ezért a hazafelé tartó turisták is biztonságosan szállíthatják majd őket, a reptereken meg nem őrjítik meg velük a biztonságiakat. Win-win-win.

Mondjuk igazából tele van a net ranch szósz receptekkel, szóval akár az egészet meg lehetne oldani házilag, de mindegy.

2010-ben, a dél-afrikai vébén egyébként a biltongra (szárított marhahús) pörögtek rá teljesen a szurkolók.