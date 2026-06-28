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Gettó Balboa: Ahhoz, hogy leszakítsd a láncot, neked ezt a bajnokságot meg kell nyerni

FILM
  • A Jeti Mozi bemutatja Bogdán Árpád többszörösen díjnyertes, fekete-fehér dokumentumfilmje, a Gettó Balboa.
  • A film a VIII. kerületből induló Sipos Misi és tanítványa, Szabó Zoli történetét követi: egykori maffiózó és fiatal bokszoló közös útját a ring felé.
  • Misi a börtönkórházban fordult Isten felé, majd közösségi bokszklubot alapított, hogy nehéz sorsú gyerekeknek mutasson kiutat a bűnözésből.
  • Misi tanítványa, Zoli amatőr bokszolóként kap esélyt arra, hogy profi pályára lépjen, és bebizonyítsa: a gettóból is vezethet út a világbajnoki övig.

Stáb

Rendező: Bogdán Árpád
Forgatókönyv: Bogdán Árpád
Operatőr: Bordás Róbert
Vágók: Hernáth Csaba, Politzer Péter
Eredeti ötlet: Ponczók Attila, Csányi Dávid
Zene: Víg Mihály
Hang: Császár Gábor
Producerek: Bogdán Árpád, Józsa László, Kosztolni Ildikó, Ponczók Attila, Ferenczi Gábor
Gyártó: Iamnewhere Kft., SpeakEasy Project
Fő kapcsolattartó: SpeakEasy Project, Józsa László
Szereplők: Sipos Mihály, Szabó Zoltán

Azzal a céllal indítottuk el a 444 aloldalát, a Jeti Mozit a Magyar Dokumentumfilmesek Egyesületével (MADOKE) közösen, hogy megjelenési felületet biztosítsunk magyar dokumentumfilmeknek, amelyek néhány évvel a megjelenés után általában a polcokon végzik. Ezek legtöbbször díjnyertes, nagy sikerű dokumentumfilmek, de nehezen fellelhetők, miután lekerültek a mozivásznakról. A filmek nemcsak a Jeti Moziba, a 444 Youtube-csatornájára is felkerülnek, ott elérhetők is maradnak.

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