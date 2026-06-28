Gettó Balboa: Ahhoz, hogy leszakítsd a láncot, neked ezt a bajnokságot meg kell nyerni

A Jeti Mozi bemutatja Bogdán Árpád többszörösen díjnyertes, fekete-fehér dokumentumfilmje, a Gettó Balboa.

A film a VIII. kerületből induló Sipos Misi és tanítványa, Szabó Zoli történetét követi: egykori maffiózó és fiatal bokszoló közös útját a ring felé.

Misi a börtönkórházban fordult Isten felé, majd közösségi bokszklubot alapított, hogy nehéz sorsú gyerekeknek mutasson kiutat a bűnözésből.

Misi tanítványa, Zoli amatőr bokszolóként kap esélyt arra, hogy profi pályára lépjen, és bebizonyítsa: a gettóból is vezethet út a világbajnoki övig.

Stáb

Rendező: Bogdán Árpád

Forgatókönyv: Bogdán Árpád

Operatőr: Bordás Róbert

Vágók: Hernáth Csaba, Politzer Péter

Eredeti ötlet: Ponczók Attila, Csányi Dávid

Zene: Víg Mihály

Hang: Császár Gábor

Producerek: Bogdán Árpád, Józsa László, Kosztolni Ildikó, Ponczók Attila, Ferenczi Gábor

Gyártó: Iamnewhere Kft., SpeakEasy Project

Fő kapcsolattartó: SpeakEasy Project, Józsa László

Szereplők: Sipos Mihály, Szabó Zoltán

Azzal a céllal indítottuk el a 444 aloldalát, a Jeti Mozit a Magyar Dokumentumfilmesek Egyesületével (MADOKE) közösen, hogy megjelenési felületet biztosítsunk magyar dokumentumfilmeknek, amelyek néhány évvel a megjelenés után általában a polcokon végzik. Ezek legtöbbször díjnyertes, nagy sikerű dokumentumfilmek, de nehezen fellelhetők, miután lekerültek a mozivásznakról. A filmek nemcsak a Jeti Moziba, a 444 Youtube-csatornájára is felkerülnek, ott elérhetők is maradnak.