Gettó Balboa: Ahhoz, hogy leszakítsd a láncot, neked ezt a bajnokságot meg kell nyerni

Rendező: Bogdán Árpád
Forgatókönyv: Bogdán Árpád
Operatőr: Bordás Róbert
Vágók: Hernáth Csaba, Politzer Péter
Eredeti ötlet: Ponczók Attila, Csányi Dávid
Zene: Víg Mihály
Hang: Császár Gábor
Producerek: Bogdán Árpád, Józsa László, Kosztolni Ildikó, Ponczók Attila, Ferenczi Gábor
Gyártó: Iamnewhere Kft., SpeakEasy Project
Fő kapcsolattartó: SpeakEasy Project, Józsa László
Szereplők: Sipos Mihály, Szabó Zoltán
Azzal a céllal indítottuk el a 444 aloldalát, a Jeti Mozit a Magyar Dokumentumfilmesek Egyesületével (MADOKE) közösen, hogy megjelenési felületet biztosítsunk magyar dokumentumfilmeknek, amelyek néhány évvel a megjelenés után általában a polcokon végzik. Ezek legtöbbször díjnyertes, nagy sikerű dokumentumfilmek, de nehezen fellelhetők, miután lekerültek a mozivásznakról. A filmek nemcsak a Jeti Moziba, a 444 Youtube-csatornájára is felkerülnek, ott elérhetők is maradnak.