Irán és az Egyesült Államok fokozta a támadásokat, és eszkalációval fenyeget

Irán vasárnap kora reggel rakétákat és drónokat indított amerikai katonai létesítmények ellen Kuvaitban és Bahreinben, röviddel azután, hogy Donald Trump elnök azzal fenyegetett: eltörli az iráni vezetést, ha az nem tartja magát a háborújuk lezárására kötött ideiglenes megállapodáshoz – írja a Reuters.

Robbanás a Kuvaiti Nemzetközi Repülőtér 1-es termináljánál egy iráni dróntámadás után, 2026. június 3-án. Fotó: -/AFP

Izrael vasárnap közölte, hogy szombaton csapást mért az Irán által támogatott, fegyveres Hezbollah-harcosokra Libanonban, mindössze egy nappal azután, hogy elfogadta a legújabb libanoni tűzszüneti megállapodást. A megállapodás célja a harcok csillapítása volt, amiknek Irán szerint véget kell vetni ahhoz, hogy a tágabb egyezség fennmaradjon.

Közben az amerikai hadsereg korábban azt közölte, hogy ismét csapást mért Iránra, órákkal azután, hogy találat ért egy tartályhajót a Hormuzi-szorosban, a világ legfontosabb energetikai hajózási útvonalán, amit Teherán a konfliktus nagy részében nagyrészt lezárva tartott.

„Eljöhet az a pont, amikor már nem tudunk észszerűek maradni, és kénytelenek leszünk katonailag befejezni azt a munkát, amit nagyon sikeresen elkezdtünk” – írta Donald Trump a közösségi médiában.

„Ha ez megtörténik, az Iráni Iszlám Köztársaság többé nem fog létezni!” – tette hozzá az Egyesült Államok elnöke.

A 14 pontos ideiglenes békemegállapodás célja az volt, hogy leállítsa a harcokat, amit az Egyesült Államok és Izrael február 28-án indított, valamint hogy újranyissa a szorost, miközben a tárgyalások folytatódtak olyan kérdésekről, mint Irán nukleáris programja.

JD Vance az Egyesült Államok alelnöke és Mohammad Baqer Qalibaf, az iráni parlament elnöke egy héttel ezelőtt Svájcban tartottak újabb tárgyalást. Washington ekkor feloldott bizonyos szankciókat Teheránnal szemben, ám a harcok azóta újraindultak és felerősödtek.

Körülbelül egy órával Trump bejegyzése után a kuvaiti hadsereg közölte, hogy légvédelme rakéta- és dróntámadásokra reagál, míg Bahrein arról számolt be, hogy megszólaltak a szirénák.

Az Iráni Iszlám Forradalmi Gárda közleményben tudatta, hogy haditengerészeti és légi ereje rakéta- és drónműveleteket indított amerikai katonai célpontok ellen Kuvaitban és Bahreinben. A Gárda szerint az amerikai csapások megsértették a tűzszünetet, és „az összes diplomáciai folyamat teljes leállásához vezetnek” – közölte az állami Press TV. A Forradalmi Gárda haditengerészeti parancsnoksága szerint a térségben lévő amerikai bázisok „a poklot fogják megtapasztalni az elkövetkező napokban”.

Egy amerikai tisztviselő, aki megerősítette az amerikai létesítmények elleni támadásokat, a Reutersnek azt mondta, hogy nem érkezett jelentés amerikai áldozatokról vagy jelentős károkról az Egyesült Államok közel-keleti létesítményeiben, de a helyzet továbbra is alakul.

Libanonban Izrael vasárnap közölte, hogy rakétagránátvetőkkel felfegyverzett Hezbollah-harcosokat ölt meg, és csapást mért egy rakétaindító állásra Nabatieh térségében. A Hezbollah részéről nem érkezett azonnali válasz. Izrael eközben ragaszkodik ahhoz, hogy nem vonul ki az általa elfoglalt libanoni területekről, a Hezbollah pedig ismételten elutasítja a fegyverletételre vonatkozó felszólításokat mindaddig, amíg izraeli csapatok maradnak a térségben.

Az Egyesült Államok szövetségese, Izrael márciusban indított inváziót, miután a Hezbollah Irán támogatásaként megtámadta.