Két kisfiút mentettek ki a venezuelai földrengés romjai alól, miután napokig csapdában voltak

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Sikerült két 11 éves kisfiút kimenteni a venezuelai földrengés romjai alól, miután napokig csapdában voltak az összeomlott épületek alatt – írja a BBC. A szerdai, 7,2-es és 7,5-ös erősségű földrengések óta a hatóságok legalább 1430 halálesetet erősítettek meg Venezuelában. Több tízezer embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván.

Török mentőcsapatok dolgoznak egy összeomlott 14 emeletes épület romjainál a venezuelai La Guairában, a pusztító földrengések után.
Fotó: CEM TEKKESINOGLU/Anadolu via AFP

Az első földrengés óta már több mint 85 óra telt el, de a mentők nem adják fel a reményt. Azt mondják, még mindig lehetnek életben emberek, különösen akkor, ha a romok alatt élelemhez és vízhez jutottak. A két földrengés, ami 39 másodpercen belül követte egymást, több száz épület összeomlását okozta, és sokan továbbra is bent rekedtek. Kétségbeesett családok puszta kézzel ássák a törmeléket, hogy megtalálják szeretteiket.

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A hatóságok szerint a legsúlyosabban La Guaira tengerparti régióját sújtotta a katasztrófa, ahol Caraballeda is található. A mentők munkáját ráadásul utórengések nehezítik, amiktől a lakosok is nagyon tartanak. Néhányan azt mondták a BBC-nek, hogy hallják az embereket a romok alatt, de nem tudják elmozdítani a súlyos betonlapokat, ezért szorongva várják a nehézgépek érkezését.

Kolumbia Nemzeti Katasztrófakockázat-kezelési Egysége, az UNGRD közölte, hogy az egyik megmentett gyereket mintegy 3 méternyi törmelék temette maga alá, és a mentőcsapat szombaton hat órán át végzett „nagy pontosságú munkát”, hogy eljusson hozzá. A Reuters jelentése szerint egy mentőt rádión keresztül hallani lehetett, amint azt mondta, hogy a fiút a nővére és az édesanyja közelében találták meg, akik mindketten meghaltak.

Fotó: FEDERICO PARRA/AFP
Fotó: FEDERICO PARRA/AFP

Órákkal később Delcy Rodríguez videót tett közzé az X-en, ami állítólag a második 11 éves fiú kimentését mutatja Caraballeda városában.

„Ezekben az órákban minden élet reményt jelent Venezuela számára” – írta.

A földrengés következtében jelenleg emberek ezrei élnek autóikban, vagy olyan helyeken táboroznak, mint a repülőtér és a golfpálya, távol azoktól az épületektől, amik összeomolhatnak. A caraballedai golfpálya például a vészhelyzeti reagálás központjává vált. A korábban tökéletesen gondozott zöld gyep most rögtönzött kórházként és adományközpontként működik, ahol azok a lakosok, akik mindent elveszítettek, adományozott ruhák kupacai és humanitárius segélydobozok között válogatnak.

Adományokat osztanak a venezuelai Caraballedában 2026. június 27-én, a pusztító földrengések után.
Fotó: MIGUEL MEDINA/AFP

Egyesek szerint a kormány válasza túl lassú és nem elég hatékony. A legsúlyosabban érintett területek némelyikén, például Caribében és Tanaguarenában, egész körzetek vannak, ahol a romeltakarítás még el sem kezdődött. Az elmúlt napokban Mexikóból, Spanyolországból, Katarból, az Egyesült Államokból és az Egyesült Királyságból érkeztek nemzetközi mentőcsapatok, hogy megerősítsék a keresési munkálatokat.

Az ENSZ részéről Tom Fletcher szombaton azt mondta, hogy a világ minden tájáról 39 kutató- és mentőcsapatot vezényeltek a helyszínre, mindegyik 50–100 emberből áll.„Majdnem 2000 emberről beszélünk, 111 kutyával plusz komplett orvosi csapatokról. Mikródrónokkal megyünk be, ezeket csótánydrónoknak is hívják, és próbáljuk megtalálni az embereket az épületekben.”

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