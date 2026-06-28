Már több mint 1400 halottja van a venezuelai földrengésnek

A hét elején Venezuelát sújtó kettős földrengés halálos áldozatainak száma 1430-ra emelkedett – jelentette be Jorge Rodríguez, a nemzetgyűlés elnöke. Tájékoztatása szerint további 3200 ember megsérült, 3100-an pedig hajléktalanná váltak. Szombat reggel még ezer halálos áldozatról érkeztek jelentések.

Fotó: DIKO BETANCOURT/Anadolu via AFP





A 7,2-es és 7,5-ös erősségű földrengések szerda este egyetlen percen belül rázták meg az ország északi részét, számos épületet romba döntve. A mentőalakulatok továbbra is túlélők után kutatnak, miközben a családok eddig csaknem 69 ezer embert jelentettek eltűntként. Az egyik legsúlyosabban érintett térségben, La Guairában a helyiek lapátokkal és puszta kézzel is részt vesznek a romok átkutatásában.

Az ENSZ előzetes becslése szerint a földrengések 6,7 milliárd dolláros, a venezuelai GDP mintegy 6 százalékának megfelelő kárt okoztak. Delcy Rodríguez megbízott államfő közölte, hogy több mint 14 ezer katona és rendőr biztosítja a lezárt katasztrófa sújtotta területeket.

Szombaton újabb nemzetközi mentőcsapatok érkeztek Mexikóból, az Egyesült Államokból, Brazíliából, Salvadorból és Franciaországból, miután korábban már több más ország is segítséget küldött. Egy brit önkéntes mentőcsapat ugyanakkor a madridi repülőtéren rekedt, mert a caracasi Simón Bolívar nemzetközi repülőtér súlyosan megrongálódott.

Az amerikai külügyminisztérium közölte, hogy a hadsereg segíti a mentőcsapatok és a mobilkórházak légi szállítását. Két, egyenként 80 fős amerikai kutató-mentő egység már megkezdte a munkát, a haditengerészet egyik szállítóhajója pedig Venezuela partjainál várakozik. Jeremy Lewin amerikai tisztviselő szerint „versenyfutás zajlik az idővel”, mert sokan még mindig a romok alatt rekedtek.

A halálos áldozatok között külföldiek is vannak: a jelentések szerint tizenöt portugál vagy portugál származású, hét kínai, két brazil, öt spanyol és egy olasz–venezuelai állampolgár vesztette életét. (via The Guardian)