Márki-Zay Péter: A választók és a közösségek alapvető joga, hogy maguk dönthessék el, kit tartanak alkalmasnak a képviseletükre

Az Alaptörvény-módosítás szombaton lezárult társadalmi egyeztetésében részt vett a Márki-Zay Péter nevével fémjelzett Mindenki Magyarországa Mozgalom és a Mindenki Magyarországa Néppárt is.

Fotó: Bankó Gábor/444

Ezt maga a pártelnök, Márki-Zay Péter jelentett be vasárnap, aki kifejezetten ellenzi az országgyűlési képviselők időkorlátját:

„Meggyőződésünk, hogy egy valódi jogállamban nem a politikai szereplők körét és a választhatóságukat kell adminisztratív eszközökkel szűkíteni, hanem olyan átlátható és tisztességes feltételeket kell teremteni, amelyek között a választók szabadon dönthetnek arról, kiknek adnak bizalmat. Ezért nem támogatjuk a képviselők vagy polgármesterek választhatóságának olyan törvényi korlátozását, amely meghatározott számú ciklus után automatikusan kizárná őket a közvetlen megválaszthatóság lehetőségéből”

– írja a közlemény, hozzátéve, hogy „a választók és a közösségek alapvető joga, hogy maguk dönthessék el, kit tartanak alkalmasnak a képviseletükre”.

Ugyanakkor értik és támogatják a kormány azon törekvését, hogy a rendelkezésére álló jogi eszközökkel megakadályozza a politikusok bebetonozottságát és kizárja a megélhetési politikusokat ennek elősegítéséből. Ezért Márki-Zayék inkább a listán bejutó képviselők ciklusának korlátozását és a kétfordulós választást javasolják.

Szerintük ha egy település vagy választókerület lakói elégedettek a polgármester vagy képviselőjük munkájával, akkor joguk van őt újra és újra megválasztani. Hozzá kell tenni azonban ehhez, hogy a polgármesterekről nincs szó a jelen társadalmi egyeztetésben, ez egyelőre csak ötletként merült fel. Nem mellékes, hogy Márki-Zay Péter 2018 óta Hódmezővásárhely polgármestere. (via 24.hu)