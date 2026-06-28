Szombaton lezárult az egyeztetés, már értékeli a kormány az Alaptörvény-módosításhoz érkezett észrevételeket

A vélemények kiértékelése fázisába jutott a társadalmi párbeszéd az Alaptörvény 17. módosításáról. A módosítás tartalmazza többek között Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszűnését, a 70 év feletti alkotmánybírók nyugdíjazását és az országgyűlési képviselők mandátumának korlátozását.

Két napig lehet még véleményezni a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal (NVVH) létrehozásáról szóló jogszabály-tervezetet, mely szerint az új intézmény legfőbb céljai a közvagyonnal való törvényes, átlátható és felelős gazdálkodás védelme, a közpénzügyi korrupció, a közvagyon-vesztés, a vagyonmentés és a jogellenes vagyongyarapodás feltárása, valamint a szükséges eljárási intézkedések biztosítása.

Magyar Péter hétfőn jelentette be, hogy benyújtják a NVVH létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. Az ATV-nek adott interjújában pedig elmondta, a vagyonvisszaszerzési hivatal állami kontroll alá helyezheti azokat a magáncégeket, amelyek nem megfelelően bánnak a közbeszerzésen elnyert közpénzekkel. (via 24.hu)