Nehezen döcögnek a Vízipókok és a Katicák, egy Kék Hullám pedig meghibásodott és elzárta a pályát

A hőségriadóra tekintettel rengetegen próbálnak lejutni a Balatonra, de a hőség vasárnapra kikezdte a MÁV-ot is, több helyen pótlóbuszok helyettesítik a járatokat, Balatonfüred környékén pedig vissza kell húzni egy darabon egy meghibásodott vonatot, ami elzárta a pályát.

A MávInform egy Facebook-bejegyzésben tette közzé, hogy a Tapolcáról 11:38-kor a Déli pályaudvarra elindult Kék Hullám InterCity Balatonfüred után meghibásodott és elzárta pályát. A vonatot ezután vissza kell húzni Balatonfüredre, míg az utasok a Szabolcsi Tekergő Expresszel utazhatnak tovább.

De a 8 perccel hamarabb induló 11:30-as Vízipók sebesvonat utasai sem jártak sokkal jobban, ugyanis a Déli pályaudvarról Balatonfüredre tartó járat menet közben Alsóörsön kényszerült várakozni, utasait pedig egy mentesítő busz szállítja majd Balatonfüredre. A Balatonfüredről 14:23-kor a Déli pályaudvarra induló Vízipók sebesvonat helyett Alsóörsig pótlóbusz közlekedik.

A Déli pályaudvarról 12:30-kor Balatonfüredre elindult Katica InterRégió közben csak Balatonalmádiig bírta, utasai a szomszédos vágányról induló Kék Hullám InterCityvel utazhattak tovább, ami Balatonfüredig minden állomáson és megállóhelyen megállt.

A Balatonfüredről 15:11-kor a Déli pályaudvarra induló Katica InterRégió végül Balatonalmádiból indult el. Utasai a Balatonfüredről 15:08-kor továbbinduló Kék Hullám InterCityvel utazhattak, ami Balatonalmádiig minden állomáson és megállóhelyen megállt. Balatonarácstól pótlóbusz is indul az InterRégió helyett Balatonalmádiba.