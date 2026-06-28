Van egy játékos, aki mindössze 39 percet volt eddig a pályán a világbajnokságon, kétszer lőtt kapura, és ebből két gólt is szerzett

Lement a csoportkör a világbajnokságon, ami remek lehetőséget adott a legnagyobb sztároknak, hogy bemelegedhessenek a kieséses szakaszra.

Egyiküknek sincs ugyanakkor olyan mutatója, mint a bosnyák Ermin Mahmić. Ő a kevésszer szól, de akkor nagyot kategória győztese eddig a világbajnokságon. Bosnyák győkerei vannak, de ő már Ausztriában született, osztrák utánpótlás válogatott is volt, idén májusban kapta meg a FIFA-tól az engedélyt, hogy bosnyák felnőtt válogatott lehessen. Két felkészülési meccsen játszott csak a világbajnokság előtt, a tornán az első meccsen Kanada ellen csak kispadozott, Svájc ellen is csak a 90. percben állt be, a 92.-ben szépített. Katar ellen már hamarabb, a 63. percben küldték be, a 80. percben gólt szerzett. A klubszinten a cseh Liberecben játszó 21 éves játékos eddig mindössze 39 percet töltött a pályán, kétszer lőtt kapura, mindkettőből gólt lett. A 32 között a bosnyákok az Egyesült Államokkal játszanak.

Mahmić Katar elleni gólja Fotó: DEAN MOUHTAROPOULOS/Getty Images via AFP

A holland Crysencio Summerville is parádés hatékonyságú eddig: két lövés/két gól. Ő ezt majdnem négyszer annyi játékidőből, 147 percből hozta össze, mint Mahmić, de hozzátett még egy gólpasszt is.

Daicsi Kamadának is 2/2 a statisztikája, de az ő második góljában kevés volt a tudatosság: Hollandia ellen Ogava Kóki fejelt kapura, Daicsi Kamada próbálta behúzni a nyakát a csapattársa próbálkozásánál, de így is beleért a kapu felé tartó labdába, hivatalosan az övé lett a gól. (Itt lehet megnézni.)

Rátérve a legnagyobb sztárokra. A legtöbb lövése Kylian Mbappénak és Kevin de Bruyne-nek volt eddig, 16-16. Ebből a francia 9-szer el is találta a kaput, a belga csak 4-szer. Mbappé ezekből négy gólt szerzett, ami 25 százalékos hatékonyság. De Bruyne viszont mindössze egy gólig jutott eddig, ami már egészen rossz mutató.

Lionel Messi csak azért marad el tőlük egy próbálkozással, mert az argentinok harmadik meccsén pihenőt kapott, csak a 60. percben állt be. (Mbappé a franciák első meccsén végig a pályán volt, a másodikon a 91., a harmadikon a 92. percben cserélték le.) Messi hatékonysága 40 százalékos, 15 lövéséből 9 találta el a kaput, ebből hat gólt szerzett. (És ebbe belefért egy kihagyott 11-es is Ausztria ellen.) 40 százalékos a hatékonysága Erling Haalandnak is, 33,3 százalékos a szintén négygólos Viniciusnak. 15,38 százalékon áll Cristiano Ronaldo, aki eddig csak egy meccsen, Üzbegisztán ellen talált be, akkor duplázott. Jelezte is, hogy visszatért, de Kolumbia ellen aztán ezt nem bizonyította a pályán.

Messi az eddig erőn felül teljesítő Zöld-foki Köztársaság ellen tarthatja fent a jó átlagot és nyújthatja meg azt a sorozatot, hogy zsinórban a hetedik világbajnoki meccsén szerzett gólt, most Jordánia ellen.

Mbappé még csak 4 gólos, de van 2 gólpassza is. A szintén 4 gólosok közül van még 1 gólpassza a francia Ousmane Dembélének és a brazil Vinicius Juniornak is. A szintén 4 gólos, egy meccset pihenő Erling Haaland még nem adott gólpasszt. És Messinek sincs gólpassza, amikor a pályán volt, rajta kívül más nem szerzett gólt az argentin csapatban eddig.

A legtöbb gólpasszt a csoportkörben a francia Michael Olisé, a brazil Bruno Guimaraes és a svéd Alexander Isak adta, 3-3-at. Közülük csak Isak szerzett gólt is eddig, egyet. Két gólpasszos és három gólos a német Deniz Undav. Annak ellenére, hogy elképesztően sokat tesz hozzá a német támadásokhoz, eddig csak csereként küldte pályára Julian Nagelsmann (a három meccsen Undav a 64., 68. és a 60. percben léphetett pályára).

A legtöbb gólt Franciaország, Németország és Hollandia szerezte. A franciák a legkiegyensúlyozottabbak, három gólt rúgtak Szenegálnak, hármat Iraknak, négyet a tartalékos norvégoknak. És Olisé még nem lőtt gólt.

A németeknél megdobta a statisztikát a Curacao elleni első meccsen lőtt hét góljuk. A hollandoknál a botrányosan gyenge, -12-es gólkülönbséggel záró Tunézia 5-1-es kiütése javította a számokat.

A spanyolok egyelőre nem a támadásokkal igazolják, hogy nagy esélyesei a világbajnokságnak, hanem a védelmükkel, nem kaptak még gólt. Mindössze öt gólig jutottak, ebből négyet Szaúd-Arábiának lőttek, nem sikerült bevenniük a zöldi-fokiak hálóját és egyet rúgtak Uruguaynak, Lamine Yamal egyelőre egy gólnál jár, akárcsak Baena, kétgólos Oyarzabal, a szaúdi Al-Tombakti pedig öngóllal segített a spanyolokat.