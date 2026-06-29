Foci-Vb 2026
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A FIFA-nak tökéletes volt a csoportkör – és nekünk sincs okunk panaszkodni

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  • Sok gól!
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  • Tengernyi néző!
  • Az első 48 csapatos vébé csoportköre rendezői szempontból tökéletesen sikerült.
Dembelé és Mbappé az Iraknak lőtt második francia gól utám
Fotó: FRANCK FIFE/AFP

A magyar idő szerint vasárnap este játszott, izgalmakban és színvonalban is keveset nyújtó Kanada–Dél-Afrika mérkőzéssel elkezdődött a 2026-os világbajnokság egyenes kieséses szakasza. Ez volt az összesen 104 meccses vébé 73. összecsapása, a csoportkörben bonyolították le a teljes program több mint kétharmadát. A nagy izgalmak most jönnek, és a teljes világbajnokság mérlegét majd a július 19-i döntő után kell megvonni. De amit eddig láttunk, jó volt. A szervezők szempontjából pedig nagyon jó.

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