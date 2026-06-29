A nemzeti mezben meccsre tartó fiatalok látványa helyrebillentette a KDNP-s képviselő Pride által megsebzett világát

„Bábeli zűrzavar. Egy platón püspöki jelmezben sminkelt férfi ágyékát tekergetve áldásosztást imitált. Körülötte a zene ritmusára tini lányok vetették nevetve a keresztet” – osztotta meg a 2022-es bécsi Pride-on szerzett élményeit a KDNP-s Máthé Zsuzsa a parlament hétfői ülésén.

Máthé állítása szerint az ellentüntetők között állt, akik felé őrjöngő tömeg rázta az öklét, majd egy neccharisnyás férfi átvágta a rendőrsorfalat, és kiverte egy ellentüntető kezéből a táblát, amin elmondása szerint az állt németül, hogy „család = apa, anya, gyerekek”. „Az elfogadás jegyében összetörte a térdén.” Máthét elmondása szerint úgy kellett kimenekíteni, pulcsival a fején.

„Aznap este itthon a németekkel játszott a válogatott. Fiainkat odavittük. A nemzeti mezben a Puskás Arénába tartó fiatalok látványa helyrebillentette a világot: igen, így is lehet egy közösség büszke.”

Fotó: Németh Dániel/444

Máthé szerint a Pride fókuszában már ég nem az emberi méltóság, hanem „a szexualitás, mint önérték áll”. Hazánk „jövője áll azon, hogy mit tartunk büszkeségre okot adó értékeknek”. Borzalmas a helyzet a képviselő szerint, elutasítják a teremtett rendet, vágyalapúság jön, mentális problémák.

„Ha legközelebb Bécsbe megy, szóljon, mert igyekszünk védelmet biztosítani”

„Még mindig keresem, hogy hátha lesz olyan téma, ami a magyar emberek valódi problémáiról szól” – mondta Magyar, aki sajnálja, hogy ilyen „traumákat szenvedett el a császári Bécsben”. Magyar szerint egészen kafkai történeteket hallottak itt, de örül, hogy végül a Puskás páholyába menekültek, ahol meg tudták nézni a meccset.

„Ellentétben önnel én nem követtem a Pride-ot” – mondta Magyar, aki szerint elfoglalt volt a Fidesz-KDNP által okozott károk helyrehozásával. Magyar örül, hogy a családokról beszélnek.

Fotó: Németh Dániel/444

„Ön arról beszélt, hogyan rettegett Bécsben. Ön szerint a magyar gyermekvédelemben meggyalázott, tönkretett sokezer, sokszor ágyhoz kötött, mozgásképtelen, tönkretett gyerek mennyire rettegett azokban a gyermekvédelmi intézetekben, ahol önöknek, a magyar államnak kellett volna megvédenie” – mondta Magyar, aki azt mondta, soha nem kértek bocsánatot a gyermekvédelem áldozatairól.