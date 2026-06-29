Gajdos László: Az ivóvíz nagy érték, és most nem vagyunk abban a helyzetben, hogy füvet locsoljunk vele

A vízfogyasztás csökkentését kérte a lakosságtól a hőhullám idején Gajdos László környezetért felelős miniszter, aki a Telexnek nyilatkozva fogalmazott úgy, hogy „az ivóvíz nagy érték, és most nem vagyunk abban a helyzetben, hogy füvet locsoljunk vele”.

Fotó: Németh Dániel/444

Gajdos szerint hétvégén azt tapasztalták, hogy sokszorosára nőtt bizonyos területeken a vízfogyasztás, de ezt nem követte szennyvíz keletkezése: „Ebből arra lehet következtetni, hogy bizony kéréseink ellenére is nagyon sokan locsolásra, autómosásra használják a vizet, hiszen nem lett belőle szennyvíz” – mondta a miniszter, aki szerint kibír három-négy napot a fű, „ne nyírják, nem kell neki annyi víz”, viszont a lakosságnak szüksége van az ivóvízre.

„Magyarországon 95 százalékban rendelkezésre áll az egészséges, vezetékes ivóvíz, de extra méreteket nem tudunk kivenni a rendszerből gyorsan, úgyhogy ha lehet, akkor hagyjuk meg az embereknek az ivóvízfogyasztást, és ne a füvet locsoljuk”

– mondta Gajdos László, aki arról is beszélt, folyamatos az egyeztetés Kapitány István minisztériumával a paksi atomerőmű ügyében, melynek a hűtővizét a Dunába engedik, ám a folyó vize kezd túlmelegedni:

„Hogyha egy bizonyos szint fölé melegedik a Duna, akkor figyelni kell az élővilágra. Elkezdtük az úgynevezett szellőztetést, olyan gépeket helyeztettünk ki a Dunába, ami ugye hűteni nem tudja a vizet értelemszerűen, de az oxigénellátást biztosítja a halak számára”

– mondta Gajdos László. (via Telex)