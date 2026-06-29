Három kerületben, több ezer embernél ment el az áram Budapesten

energia

Nagyjából kétezer ügyfélnél nincs áram hétfő este Budapest XX. kerületében, és több száz ügyfél maradt áram nélkül az I. kerületben, illetve a XIV.-ben is.

áramszünet
Fotó: MAGALI COHEN/Hans Lucas via AFP

Az E-On transzformátor térképe szerint az áramszolgáltatás helyreállítása mindhárom kerületben folyamatban van.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter négy nappal ezelőtt azt kérte a lakosságtól, hogy aki teheti, este 6 és 9 óra között kapcsolja le a légkondicionálót, és ne ilyenkor töltse elektromos eszközeit és autóját, így csökkenthető az áramfogyasztás. (via Telex)

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