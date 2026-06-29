Magyar Péter: „Orbán Viktor ugyanúgy hazudott és trükközött a számokkal, ahogy azt Gyurcsány Ferenc tette”

„A mögöttünk hagyott hétvége rendkívüli volt. Egyszerre kellett helytállnunk az elmúlt évek egyik legsúlyosabb hőhullámában, és közben háromnapos informális kormányülésen foglalkoztunk azokkal a stratégiai kérdésekkel, amelyek hosszú évekre meghatározzák Magyarország jövőjét” – jelentette ki Magyar Péter a Facebookra hétfőn délelőtt feltöltött videójában.

A miniszterelnök szerint a hőség elleni védekezés egész hétvégén folyamatos volt, az érintett szervek és szolgáltatók összehangoltan dolgoztak. Szombaton és vasárnap országszerte több mint 400 helyen osztottak ivóvizet, összesen több mint 130 ezer litert, 722 helyszínen működött párakapu, 110 településen volt vagy van vízkorlátozás, a tűzoltóknak már több mint 350 szabadtéri tűzhöz kellett kivonulniuk.

A kórházakról azt mondta, a hét végén egyetlen tervezett műtét sem maradt el, ugyanakkor öt intenzív osztályon meghibásodott a klímaberendezés. Több intézményben, köztük az Országos Onkológiai Intézetben is fennakadások vannak „a klímarendszerek korábbi karbantartásának, javításának elmaradása miatt”.

Fotó: Bankó Gábor/444

A hőség miatt a MÁV hálózatán 25 vasútvonalon vezettek be sebességkorlátozást, az M1-es és M7-es autópályán kialakult torlódásokban több ezer palack ásványvizet osztottak ki. A honvédség több szabadtéri rendezvényre is ivóvizet szállított, a Pride szervezőivel történt egyeztetés alapján 14 ezer zacskózott ivóvizet biztosított a résztvevőknek.

A rendkívüli meleg miatt hétfőre és keddre a közszférában – a lehetőségekhez mérten – otthoni munkavégzést rendeltek el. A munkáltatókat arra kérte, ahol lehet, biztosítsanak távmunkát vagy rövidített munkavégzést, ahol ez nem megoldható, gondoskodjanak védőitalról, pihenőidőről és klimatizált munkakörnyezetről.

A videó második részében Magyar a Pilisszentkereszten tartott háromnapos informális kormányülésről beszélt. Azt mondta, „reggeltől estig” azon dolgoztak, hogy felmérjék „az Orbán-kormány által az országra hagyott kárt”, és Magyarországot „ne egyszerűen megmentsék, hanem végre valódi fejlődési pályára állítsák”. A kormányülésen áttekintették többek között a gazdaság újraindítását, a kiemelt beruházások sorsát, az átvilágítások első eredményeit, a közmédia helyzetét, a külpolitikai feladatokat, az illegális migrációt, a költségvetést, a nemzetbiztonságot és a minisztériumok működését.

Magyar a legsúlyosabb állításokat a költségvetés állapotáról tette. Szerinte „drámaian rossz állapotban” vették át a költségvetést, és „sokkoló az a felelőtlenség”, ahogyan az előző kormány a magyar emberek pénzével bánt. Azt mondta, a korábbi kormány nyilvánosan 3,7, majd 5 százalékos hiányról beszélt, saját apparátusa viszont már 6,8 százalékkal számolt. Az új kormány átvilágításai alapján Magyar szerint a valós 2026-os hiány meghaladná a 8 százalékot, és az uniós források hazahozásával együtt is 7 százalék felett lehet.

„Orbán Viktor ugyanúgy hazudott és trükközött a számokkal, mint ahogy azt anno Gyurcsány Ferenc tette”

– mondta Magyar, aki szerint a Fidesz úgy döntötte be a költségvetést, hogy annak árát már ne a saját kormányzása alatt kelljen megfizetnie. Magyar beszélt a Lázár János vezette korábbi építési és közlekedési minisztérium örökségéről is. Szerinte az ország infrastruktúrája, útjai, hídjai és vasúti közlekedése nagyon rossz állapotban vannak, például 91 magyar híd állapota kritikus.

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

A kormányülésen külön foglalkoztak a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal. Magyar felszólította az augusztus 31-ig megszüntetendő alapítványok kuratóriumait, hogy tartózkodjanak az állami vagyon értékét, összetételét vagy tulajdonjogát érintő döntésektől, kötelezettségvállalásoktól és szerződéskötésektől.

„Aki ennek ellenére megpróbálja az utolsó pillanatban magánkézre játszani a magyar emberek vagyonát, annak viselnie kell a büntetőjogi és polgári jogi felelősséget”

– mondta Magyar, hozzátéve: „A magyar állam vagyonát meg fogjuk védeni.”

A miniszterelnök szerint a hétvégi kormányzati munka után abban értettek egyet, hogy „nincs vesztegetni való idő”. Azzal zárta, rendbe teszik a költségvetést, új alapokra helyezik a beruházásokat, folytatják az átvilágításokat, az igazságtételt, vagyis a tisztítótűz műveletet.

Magyar a parlament hétfői ülésnapján is felszólal, majd a két legfontosabb vita este lesz. Az első a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szól, a másik „a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás korlátozásával összefüggő módosítás”, azaz az a nagy port kavart kezdeményezés, ami szerint csökkentenék a polgármesterek és megyei közgyűlési elnökök fizetését.