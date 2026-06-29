Még folyik a nemzetközi vizsgálat Deutsch bántalmazással vádolt felesége ellen

Rendkívüli közgyűlést tartott a Magyar Ritmikusgimnasztika Szakszövetség, miután június 11-én 22 tagszervezet kezdeményezte az MRGSZ elnökségének visszahívását és egy rendkívüli tisztújító közgyűlés megtartását.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

A közgyűlés egyik napirendi pontja volt a Tájékoztatás a GEF-vizsgálatról is, azaz a Gymnastics Ethics Foundation (GEF) által kezdeményezett nemzetközi etikai eljárás Deutsch-Lazsányi Erikával szemben. Mint ismeretes, Deutsch Tamás edzőként dolgozó felesége május 20-án lemondott a szövetségben betöltött tisztségeiről, a testület pedig több egykori tanítványát meghallgatta, akik a stílusát és a munkamódszereit nehezményezték.

Bencze György, az MRGSZ elnöke azonban csak annyit mondott, hogy a folyamatban lévő vizsgálattal kapcsolatban továbbra sem közöl részleteket a GEF, még a magyar szövetséggel sem.

Az elnök hozzátette, nagyon szomorú dolog, hogy ilyen sokig tart az eljárás, „mert ennek a terhe nyomja a vállunkat és nyomja a sportágat”. Azt is mondta, volt már olyan GEF-vizsgálat is, ami több mint négy évig tartott. (via Nemzeti Sport)