Nyugat-Európában már több száz haláleset történt a hőhullám miatt

Magyarországhoz hasonlóan Németországban, Csehországban és Lengyelországban is 40 celsius-fokos rekordhőmérsékletet mértek vasárnap – írja a Guardian. Ennek az a hőhullám az oka, amely Nyugat-Európa felől kelet felé terjed és amelyhez több száz haláleset köthető. Nyugaton már a hőséghez köthető több száz halálesetet regisztráltak.

Ez azt is jelenti, hogy Európában nem kevesebb mint 191 millió embernek kellett legalább 35 fokos hőséggel szembenéznie ezen a napon. Minden érintett országban extrém hőségre vonatkozó figyelmeztetések voltak érvényben.

A nemzeti meteorológiai szolgálat előzetes adatai szerint Németországban új, 41,7 fokos abszolút hőmérsékleti csúcsot regisztráltak a lengyel határ közelében fekvő kelet-brandenburgi Coschenben. A korábbi rekord 41,5 fok volt, amit ráadásul egy nappal korábban mértek Drewitzben.

A kelet-németországi Gohrischheide-ben tűz ütött ki egy második világháborús lőszerekkel szennyezett erdőben, ami jelentősen megnehezítette a tűzoltók munkáját. Egy nagyszabású tűzoltási műveletet is fel kellett függeszteni egy egykori lőszer-megsemmisítő telepen a délnyugat-németországi Traisen falu közelében. Itt ugyanis robbanások történtek, és egy tűzszerész egységet is kivezényeltek a helyszínre – jelentette a DPA német hírügynökség. Ráadásul 650 embernek kellett elhagynia az otthonát, amikor a tűz tovább terjedt.

Berlinben a rendőrség vízágyúkat használt, hogy segítsen a lakosoknak és a turistáknak lehűlni. A német vasúttársaság, a Deutsche Bahn minden nem létfontosságú utazás elhalasztását javasolta.

Hőhullám a Brandenburgi kapunál Berlinben. Fotó: RALF HIRSCHBERGER/AFP

Lengyelországban is megdőlt az abszolút melegrekord. A lengyel-német határon fekvő Słubicében 40,5 Celsius-fokot mértek, ezzel megdöntve az 1921-ben felállított 40,2 fokos, 105 éves rekordot.

A lengyel kormány SMS-eket küldött ki az állampolgároknak, amelyben arra kérték az embereket, hogy az egész hétvégén „kerüljék a napot és a megerőltető fizikai tevékenységeket”, igyanak vizet és viseljenek kalapot. Több város párakapukat állított fel, hogy a lakosok elviselhetőbbnek érezzék a hőséget.

Egy férfi az ivókútnál próbál enyhíteni a hőségen Krakkóban. Fotó: BEATA ZAWRZEL/NurPhoto via AFP

Csehország szintén új, 41,9 fokos mindenkori csúcsot jelentett Doksanyból, amelyet a hidrometeorológiai intézetük kora vasárnap délután erősített meg. „A hőmérséklet folyamatosan emelkedik, ez még nem a végső maximum” – állt a közleményükben. Szlovákiában 39,3 fokot mértek az ország délnyugati részén fekvő Muzslán (Mužla).

A francia nemzeti közegészségügyi hivatal közölte, hogy június 24. és 27. között ezerrel több halálesetet regisztráltak a korábbi hónapok adataihoz képest. Ezek az adatok előzetesek, és várhatóan jelentősen emelkedni fognak. A legtöbben az otthonukban haltak meg. Különösen sokan Párizsban és a külvárosait magában foglaló Île-de-France régióban. A halálesetek többsége a 65 év felettiek körében történt, de fiatalabbakat is érintett a hőség.