Magyar Péter miniszterelnök napirend elõtt szólal fel az Országgyûlés rendkívüli ülésén Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

A következő években új alapokra helyezzük Magyarország vízpolitikáját, a vízmegtartás lesz a magyar vízgazdálkodás alapelve - mondta Magyar Péter a parlamentben.

Átfogó programot indítanak a víziközmű-hálózat megújítására, hogy megszüntessék azt „az elfogadhatatlan állapotot”, amelyben jelenleg minden negyedik-ötödik liter ivóvíz elvész, mielőtt eljutna az emberekhez. Hosszan sorolta, mi mindent terveznek:

rendbe teszik a tározókat, hogy az őszi és a téli csapadékból minél többet megőrizhessenek,

országos vízmegtartási programot indítanak,

fejlesztik az öntözési rendszereket és

felkészítik a magyar mezőgazdaságot az egyre gyakoribb és súlyosabb aszályokra.

Megalkotják Magyarország új klímatörvényét, amely a tudomány eredményeire épül, és a magyar emberek, valamint a következő nemzedékek biztonságát szolgálja. A döntéseket a vízügyi szakemberekkel, a gazdákkal, az önkormányzatokkal és a tudomány képviselőivel együtt hozzák meg - ígérte.

A gazdákat felkészítik az új viszonyokra:

bővítik az öntözési lehetőségeket,

támogatják a víztakarékos technológiák elterjedését,

ösztönzik a talajnedvességet megőrző gazdálkodási módszereket és

kiszámítható segítséget nyújtanak azoknak, akik a szélsőséges időjárás miatt szenvednek veszteséget.

„A magyar vidék jövője azon is múlik, képesek vagyunk-e alkalmazkodni a megváltozott éghajlathoz, mert a víz Magyarország egyik legfontosabb stratégiai kincse" – mondta Magyar.

Kertes házak, turisták, autómosók

A nyári időszakban elsősorban azokon a településeken emelkedik meg nagy mértékben a vízfelhasználás, ahol családi házas, kertes településrészek vannak -

a kertlocsolás, medencetöltés, járdák locsolással történő hűtése miatt.

Ellátási nehézségek is főként ezeken, illetve a nagy szintkülönbséggel rendelkező, részben magasabban fekvő településeken alakulhatnak ki – fejtette ki az MTI kérdésére a Nemzeti Vízművek Zrt.

2022: a honvédség vízszállító kocsijából ivóvizet töltenek Solymáron a víztározóba a vízhiány miatt Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

A másik kritikus területet a Budapest agglomerációjában fekvő, mind népszerűbb települések jelentik, ahol jelentősen megnövekedett a lakosszám, de az infrastruktúra, így a víziközmű-hálózat fejlesztése sem tudott ezzel lépést tartani. Továbbá ide kell sorolni a turisztikai szempontból kiemelt térségeket is, melyeknél

üdülési szezonban megtöbbszöröződhet a vízhasználók száma.

Különleges helyzetben vannak azok a szolgáltatók, melyek ellátási területén sok autómosó üzemel, hiszen ott nagyon jelentős a vízfelhasználás - sorolták.

A nyári időszakban, főként hőségriasztások idején 30-40 százalékkal is megemelkedik a vízfogyasztás, de a mostani, extrém hőségben van olyan település is, ahol az átlagfogyasztáshoz képest csaknem 50 százalékos volt az elmúlt hétvégén az emelkedés. Ez azért is komoly kihívást jelent a víziközmű-szolgáltatók számára, mert a megnövekedett vízigény mellett a vízhasználat nem egyenletesen oszlik el a nap folyamán. Jellemzően a reggeli, de még inkább az esti csúcsfogyasztás terheli meg a hálózatokat. Ennek enyhítésére sokat tehetnek a fogyasztók azzal, ha nem a csúcsidőben (este 6 és 9 óra között) locsolják a kerteket, állítják be az öntözőrendszereket, vagy akár az erre alkalmas mosógépet, mosogatógépet napközbenre programozzák.

Magyarországon az éves teljes - lakossági és nem lakossági vízfelhasználás - meghaladja a 600 millió köbmétert. Egy lakossági fogyasztó napi szinten mintegy 105 liter vizet használ fel közvetlen fogyasztásra (ivás és főzés), illetve háztartási és higiéniai célokra, a teljes vízfelhasználásnak azonban csak elenyésző részét képezi az ivást szolgáló víz.

Ami jó hír

Az utóbbi időszak kedvező tendenciája ugyanakkor, hogy mind többen választják a palackozott italok helyett a vezetékes ivóvizet - írták a közművek, megjegyezve, hogy

ez főként a fiatalabb, egyébként is környezettudatosabb életmódot folytató fiatalokra jellemző.

Körükben elterjedt a kulacs használata, amihez minden bizonnyal hozzájárult, hogy mind több helyen van lehetőség a víziközmű-szolgáltatók vagy az önkormányzatok által telepített közterületi ivókutaknál, közkutaknál a víz utánpótlására.

Ivókút aVárosligetben 2026. június 20-án Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

Bár a lakossági vízfelhasználás tendenciája az elmúlt időszakban csökkenő, ennek hátterében elsősorban a korszerűbb, víztakarékosabb háztartási berendezések, szerelvények elterjedése áll. Kevéssé jellemző ma még az ivóvíz háztartási célú kiváltását szolgáló, tudatos megoldások keresése. Elsősorban a házi vízrendszer átalakításának szükségessége miatt a szürke víz használata még nem terjedt el széles körben. A másik alternatív lehetőség az esővíz gyűjtése a kiskertek locsolására, amivel mind többen élnek, de a csapadékszegény időjárás ennek éppen a nyári aszályos, száraz időszakban nem kedvez - jegyezték meg.

A vízművek hangsúlyozta, hogy összességében

a korábbi pazarló vízhasználatról fokozatosan áll át a magyar lakosság a takarékosabb fogyasztásra.

Ennek érdekében és elősegítésére a víziközmű-szolgáltatók mind több formában igyekeznek felhívni a figyelmet a felelős, tudatos vízfelhasználás és csatornahasználat szükségességére, ötleteket, javaslatokat is megfogalmazva: közösségi médiában, lakossági nyílt napokon, kitelepüléseken.