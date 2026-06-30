Átment a parlamenten a polgármesterek fizetését befagyasztó törvény

Az Országgyűlés kedden elfogadta a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazását befagyasztó törvényt. A végszavazást kisebb zűrzavar előzte meg: a teremben morajlás és videózás miatt kellett rendet tenni, mielőtt a képviselők szavaztak volna.

A Ház először a KDNP képviselőcsoportjának módosító javaslatáról döntött. A Latorczai Csaba által benyújtott indítványt azonban nem támogatta a parlament: 51 igen és 135 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elutasították.

Ezután következett a zárószavazás. Az összegző módosító javaslatot végül 136 igen, 50 nem szavazattal, tartózkodás nélkül fogadta el az Országgyűlés. A szavazáson 186 képviselő vett részt, vagyis 13-an hiányoztak.

A számokból az is látszik, hogy legalább egy fideszes vagy KDNP-s képviselő végül megszavazta a törvényt. A Telex szerint meglepő módon Seszták Miklós KDNP-s képviselő nyomott igent.

Fotó: Németh Dániel/444

Magyar Péter május 23-án vetette fel, hogy a parlamenti képviselők és a miniszterek mellett a polgármesterek fizetését is csökkenteni kellene. A javaslat törvénytervezete június 19-én került fel a parlament honlapjára. Az indítványt benyújtó tiszás képviselő, Szabó Tibor azzal indokolta a módosítást, hogy a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök díjazása idén július 1-jétől automatikusan emelkedne a nemzetgazdasági átlagkereset növekedése miatt. A törvény ezt az automatikus béremelést akadályozza meg, miközben a tisztségviselők megbízatását és a díjazásra való jogosultságát nem érinti.

A fizetéscsökkentésről korábban Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője azt mondta, nincs ellenükre:

„A Fidesz–KDNP-frakció támogat minden olyan költségcsökkentési szándékot, ami megőrzi az Országgyűlés méltóságát, nem jár az országgyűlési képviselői munka ellehetetlenítésével és minőségének romlásával”.

A kedden elfogadott javaslat viszont az óellenzéki körökben nagy port kavart: Márki-Zay Péter egy azóta törölt Facebook-videójában arra intett: „Ne keverjük össze, hogy vannak tisztességes, jól dolgozó polgármesterek, és azoknak piaci bért adnak, azzal, hogy vannak korrupt politikusok, akiknek nem a fizetését kell csökkenteni, hanem börtönbe kell őket csukni”. Hozzátette, hogy ha lenyomják a polgármesterek bérét, akkor az önkormányzatban mindenki rosszabbul fog keresni.

Molnár Áron algyői polgármester pedig bejelentette, lemond, ha csökkentik a fizetését. A kérdésben a mérleg nyelve Kovács Gergely, XII. kerületi polgármester: úgy látja, a mostani bérek túl magasak, a korábbiak viszont túl alacsonyak voltak, ezért szerinte a kettő között kellene meghúzni a határt.