A Fidesz is megszavazza a polgármesterek, képviselők és miniszterek fizetésének csökkentését

„A Fidesz–KDNP-frakció támogat minden olyan költségcsökkentési szándékot, ami megőrzi az Országgyűlés méltóságát, nem jár az országgyűlési képviselői munka ellehetetlenítésével és minőségének romlásával”

– ezzel a gulyásgergelyizmussal jelentette be Gulyás Gergely, hogy a Fidesz frakciója megszavazza a Tisza Párt polgármesteri, képviselői és miniszteri fizetéscsökkentésekről szóló javaslatát.

A 2018-as választás után a Fidesz még 18,5 százalékkal növelte a parlamenti képviselők fizetését – egy törvénymódosítással pedig az előző évi bruttó átlagbérhez kötötte azt, így aztán évről évre látványosan emelkedtek a politikusi fizetések.

Fotó: Németh Dániel/444

Magyar Péter a hétvégén jelentette be, hogy a parlamenti és miniszteri fizetéseket is jelentősen csökkenteni fogják. A miniszterelnöki fizetést is bruttó 3,8 millióra csökkentik az eddigi 7,8-ról. Míg korábban a képviselők havonta 7 milliót kaptak benzinre, alkalmazottakra és lakásra, ez Magyar szerint 5 millió alá csökken a jövőben – a miniszterelnök szerint még ez is bőségesen sok, úgyhogy arra kérte a képviselőket, hogy ne használják ki a keretet.