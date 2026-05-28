A Fidesz is megszavazza a polgármesterek, képviselők és miniszterek fizetésének csökkentését

„A Fidesz–KDNP-frakció támogat minden olyan költségcsökkentési szándékot, ami megőrzi az Országgyűlés méltóságát, nem jár az országgyűlési képviselői munka ellehetetlenítésével és minőségének romlásával”
– ezzel a gulyásgergelyizmussal jelentette be Gulyás Gergely, hogy a Fidesz frakciója megszavazza a Tisza Párt polgármesteri, képviselői és miniszteri fizetéscsökkentésekről szóló javaslatát.
A 2018-as választás után a Fidesz még 18,5 százalékkal növelte a parlamenti képviselők fizetését – egy törvénymódosítással pedig az előző évi bruttó átlagbérhez kötötte azt, így aztán évről évre látványosan emelkedtek a politikusi fizetések.
Magyar Péter a hétvégén jelentette be, hogy a parlamenti és miniszteri fizetéseket is jelentősen csökkenteni fogják. A miniszterelnöki fizetést is bruttó 3,8 millióra csökkentik az eddigi 7,8-ról. Míg korábban a képviselők havonta 7 milliót kaptak benzinre, alkalmazottakra és lakásra, ez Magyar szerint 5 millió alá csökken a jövőben – a miniszterelnök szerint még ez is bőségesen sok, úgyhogy arra kérte a képviselőket, hogy ne használják ki a keretet.
Ugye, milyen logikus, hogy amikor egy kétharmados kormánytöbbség pofátlan zsarolással áll elő, abból az ellenzék nem médiakampányt csinál, hanem lazán beáll az amúgy súlytalan parlamenti munkát végző képviselők fizetésemelése mögé?
Megvágják a havi 7 millió forintos képviselői keretet is, amiből költhettek lakásra, telefonra, benzinre, saját alkalmazottakra.