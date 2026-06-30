Csillagászati összeg kifizetését vállalta a San Franciscó-i érsekség összesen 530 áldozatnak

A San Franciscó-i érsekség hétfőn bejelentette, hogy megállapodást kötött 395 millió dollár kifizetéséről mintegy 530 olyan áldozatnak, aki a klérus tagjai által elkövetett szexuális erőszak áldozata lett, annak érdekében, hogy véget vessen az egyházmegyével szemben indított bírósági eljárásoknak.

Ez átlagosan fejenként mintegy 264 millió forintnyi összeg.

Ezek a kiskorúakkal szemben elkövetett bántalmazások, amelyek gyakran több évtizeddel ezelőtti időkre nyúlnak vissza, már régóta elévültek. Aztán Kalifornia állam 2019-ben elfogadott egy törvényt, amely hároméves időtartamot biztosított az áldozatoknak arra, hogy 2020 eleje és 2022 vége között jelentkezzenek és pert indítsanak a régen történt események miatt. A törvény életbe lépése után több kaliforniai egyházmegye is csődeljárás megindítását kérte maga ellen a megindult perek százai miatt.

A megállapodás „utat nyit a méltányos kártérítéshez azoknak a túlélőknek, akik egész életükben viselték e visszaélések terhét”

- nyilatkozta Salvatore Cordileone, San Francisco érseke. „Teljes felelősséget vállalunk a történtekért, és őszinte bocsánatot kérek minden sértett személytől”.

Ezt a pénzügyi megállapodást még az áldozatok szavazásával kell jóváhagyni, mielőtt egy bíró érvényesítené. „Ma a szégyen átkerül a másik oldalra” - reagált az egyik áldozat, Margie O’Driscoll, akit közel 50 évvel ezelőtt szexuálisan bántalmaztak egy katolikus iskolában. „Mint minden túlélő, én is nagyon, nagyon sokáig cipeltem ezt a fájdalmat és ezt a szégyent, mintha egy súlyos teher lenne” - hangsúlyozta egy sajtótájékoztatón, emlékeztetve arra, hogy az áldozatokat éveken át „megvetette az érsekség”.

„A legmélyebb szenvedést azok élték át, akik meghaltak, miközben ez az ügy elhúzódott anélkül, hogy nevüket valaha is megemlítették volna a bíróságon, vagy bocsánatkérést kaptak volna az érsektől” - emlékeztetett.

Nem csak pénz

Jeff Anderson, az áldozatok nagy részét képviselő ügyvédek egyike „jelentős előrelépésnek” nevezte a megállapodást, kiemelve, hogy a pénzügyi kártérítésen túl a megállapodás arra kötelezi az 440 ezer hívőt számláló kaliforniai egyházmegyét, hogy 14 intézkedést vezessen be „a gyermekek védelme érdekében, illetve a túlélők cselekvéséhez szükséges eszközök biztosítására”.

Többek között független tanácsadót kell felvennie az egyházmegyének, akinek hozzáférést biztosít az összes archívumához, és akinek feladata lesz jelentést készíteni az elkövetett erőszakos cselekményekről.

Az érsekség köteles közzétenni az összes vád alá helyezett egyházi személy részletes és naprakész listáját, amelyen szerepelnek a vádak és a vizsgálatok eredményei is, és létesítenie kell egy telefonvonalat, amelyen keresztül a jövőbeli szexuális erőszakot be lehet jelenteni.

Az érsekségnek továbbá tilos lesz olyan titoktartási megállapodásokat kötni, amelyek hallgatásra kötelezik az áldozatokat.

Az egyezség alapján Salvatore Cordileone érsek köteles bocsánatkérő levelet írni minden egyes, a megállapodást elfogadó egykori áldozatnak.

Eddig az MTI szemléjét idéztem, ami korrekt összefoglalója a nagy hírügynökségek tudósításainak. Ezekből a hírekből azonban általában kimarad egy nagyon fontos elem: az idő. Hogy ez nem valami újdonság, hanem már lejátszódott számtalanszor az elmúlt húsz évben. Az Egyesült Államokban 2004-ben publikálták azt a nagy vizsgálatot, amely kimutatta, hogy az egyházmegyék saját adatai szerint többezer papot vádoltak meg kiskorúak szexuális zaklatásával az azt megelőző évtizedekben. A probléma rendszerszintű és globális, de a kártérítési ügyek az amerikai rendszerben a leghangsúlyosabbak évtizedek óta. Ahogy a katolikus egyház gyermekvédelmi munkája is azóta fejlődik folyamatosan.