Dunai vízművek: „a teljes összeomlás is elképzelhető”

Nyomatékosan felhívta a víztakarékosságra a szolgáltatási területén működő önkormányzatok és a lakosság figyelmét a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. hétfőn a honlapján, jelezve:

pénteki felhívásuk óta a vízfelhasználásban nem csökkenést, hanem növekedést tapasztaltak, ezért a lakossági alapellátás érdekében azonnali vízkorlátozásra van szükség.

Kiemelték: kánikulai meleg idején a folyamatos és biztonságos ivóvízellátás nem kényelmi szempont, hanem kritikus elvárás, de ehhez a lakosság együttműködése szükséges.

A pénteken bizonyos településeken elrendelt elsőfokú vízkorlátozás már tiltotta, hogy vezetékes vízzel locsoljanak, öntözzenek, medencét töltsenek vagy autót mossanak, ennek ellenére az érintett településeken tovább nőtt a vízfogyasztás. Hétfő reggel Szada – a szolgáltatási területen első településként - a hálózat túlterhelésének következtében vízszolgáltatás nélkül maradt.

Az átlagos vízigény néhol kétszeresét meghaladó vízfogyasztás fizikai és strukturális veszélyt jelent a vízbázisokra, a víztermelő kutakra és ivóvízvezeték-hálózatra is. A hétvégén 55 százalékkal magasabb volt a vízigény, mint egy átlagos időszakban, amikor csak a gazdálkodók és a háztartások vízigénye merül fel, mindenféle kerti tevékenység nélkül.

Hétfőn már nemcsak a gödöllői járás, hanem a Duna jobb partján, a magasabban fekvő településeken is lokális vízhiány kialakulását tapasztalták. Üröm, Pomáz, Solymár esetében már konkrét területeken nincs a hálózat egyes részein ivóvíz, és ha jelentős változás nem lesz a felhasználás volumenében, akkor még több településrész és település kerül hasonló helyzetbe - figyelmeztettek.

„A hétvégén a kritikus települések polgármestereitől a DMRV Zrt kérte az együttműködésüket a lakosok minél szélesebb körű tájékoztatásában, de eddig nem tapasztalható csökkenés a vízfelhasználásban, sőt növekedés jelentkezett!”

- írták, jelezve: hétfőn a társaság minden önkormányzattól már másodfokú készültség elrendelését kérte, hogy megakadályozza a teljes hálózati összeomlást és a vízhiányt. A tilalmak ebben a fokozatban már a települések gazdasági szereplőit is érintik.

Sajnos hétfőn az tapasztalták, hogy egy normál munkanaphoz képest a vízfogyasztás továbbra is kritikus mértékű, egy hétvégi nyári napi igénynél is magasabb, nemhogy hétköznapi mértékre csökkent volna. Emiatt a rendszereik nem tudják megfelelően újrapótolni a tároló medencékben a hiányzó vízmennyiséget.

„Ha a következő órákban a fogyasztók nem csak a szükséges vízfelhasználásra korlátozzák az igényeiket, abban az esetben a DMRV Zrt hálózatában a teljes összeomlás is elképzelhető. Ha ez bekövetkezik, akkor a helyreállás hosszú időre is elhúzódhat” - emelték ki.

A kritikus nyomáscsökkenés megállítása a lakossági alapellátás fenntartását szolgálja. A nem létfontosságú vízfogyasztás megszüntetése garantálhatja egyedül, hogy jusson elegendő ivóvíz az alapvető emberi szükségletekre: ivásra, főzésre, tisztálkodásra és a kritikus intézmények működésére, illetve tűzoltásra - áll a közleményben. (MTI)