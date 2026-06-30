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Ma megdőlhet a melegrekord, a kormány a vízhasználat visszafogását kéri

  • Hétfőn egy tized fok hiányzott csak a 41,9 fokos abszolút melegrekord beállításához, az előrejelzések szerint ez ma szinte biztosan összejön. Több magyar településen 42 foknál is melegebb lehet.
  • A helyzet rendkívüli, az ivóvízre kell a legjobban figyelni, csökkentsük a fogyasztást – kérte videós üzenetében a miniszterelnök. Tegnap este 120 településen volt vízkorlátozás, de áramkimaradások is voltak, Budapesten is.
  • Európában évről évre egyre melegebbek a nyarak, a tagállamok infrastruktúráját mégis rendszerint felkészületlenül érik a hőhullámok. Leállnak kórházak, vonatok, iskolák.
  • Már megint hogy nézünk ki?
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Hegedűs Zsolt: Kérdezzük meg a szomszédot, jól van-e!

Az egészségügyi miniszter ma reggel is kiposztolta, hogy a hőhullám „komoly megterhelést jelent mindannyiunk szervezetének. Ezekben a napokban különösen fontos, hogy felelősen döntsünk, vigyázzunk magunkra, és figyeljünk egymásra.”

„Különös figyelmet kell fordítanunk az idősekre, a kisgyermekekre, a várandósokra, a krónikus betegekre, valamint mindazokra, akik nehezen viselik a nagy meleget. Kérem, figyeljünk hozzátartozóinkra, ismerőseinkre és szomszédainkra is. Kérdezzük meg, jól vannak-e, van-e elegendő folyadékuk, szükségük van-e segítségre.”

„Budapesten annyira biztos a vízszolgáltatás, hogy ő segíti ki az agglomerációt”

A főváros főtájépítésze, Bardóczi Sándor arról posztolt, hogy „a hőségben domborodik ki igazán az agglomerálódási zsákutca.”

Több agglomerációs településen okoztak gondot a múltban is a kánikula idején kialakuló vízhiányok, Solymártól Ráckevéig. Budapest népessége ennek ellenére hullámokban, de egyre fogy. Miközben az agglomerációja hízik, zabálja fel a város körüli zöld gyűrűt - írja Bardóczi. Budapestet a 80-as évekre úgy készítették fel, hogy itt 2 és félmillió ember fog lakni, de már nem laknak 1,7 millióan sem, és a csepegtető öntözéstől, a víztakarékos mosogatógépen át a víztakarékos zuhanyig minden a csökkenő vízfelhasználás felé mutat - írja a főtájépítész, aki szerint „Budapesten annyira biztos a vízszolgáltatás - ha éppen nincs csőtörés, ami egyre gyakoribb - hogy ő segíti ki az agglomerációt, ha éppen az megszorul. Merthogy ez a csapdahelyzet: kiköltözni zöldbe, olcsóbb telekre, ingatlanra azt is jelenti, hogy az agglomerációs vízellátás koppanásig van járatva akkor is, ha épp nem üt be a krach, és nem növekszik meg a vízigény.”

Keressük a legizzasztóbb sztorikat!

Mivel még közel se vagyunk a végén, és hátra van az év legmelegebb órája, amikor az abszolút melegrekord is megdőlni látszik, arra gondoltunk, hogy megpróbáljuk összeszedni a hőségriadó legerősebb sztorijait, hogy a nagymeleghez így kívánjunk jobbulást mindenkinek. Küldd el nekünk forró üdvözleted a megirom@444.hu-ra vagy Instagramon!

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Holnap is riadó

Fotó: Bankó Gábor/444

Ha esetleg valakit elkerült volna a hír tegnap: szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Vigyázzunk egymásra, és: sál, sapka!

A lakosság együttműködését kérik a vízművek

Hiába kérlelte a lakosságot, vagyis minket a Duna Menti Regionális Vízmű, a vízfelhasználásban nem csökkenést, hanem növekedést tapasztaltak, ezért a lakossági alapellátás érdekében azonnali vízkorlátozásra van szükség. Önkorlátozás nélkül a teljes összeomlás is elképzelhető.

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Kiégett egy transzformátor állomás Győrben, elment az áram

Hétfő este tűz keletkezett Győrben, a Láhner György utcai transzformátorállomáson egy olajos kábelfej meghibásodása miatt, mely áramszünetetet okozott a környék utcáiban hétfőn. Az E.ON szakemberei a bejelentést követően azonnal áramtalanították az állomást, a tüzet a tűzoltók eloltották - írja a Kisalföld. Az extrém hőség miatt az E.ON megerősített készenléttel és megnövelt hibaelhárító kapacitással dolgozik.

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