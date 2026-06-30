Ma megdőlhet a melegrekord, a kormány a vízhasználat visszafogását kéri

A főváros főtájépítésze, Bardóczi Sándor arról posztolt, hogy „a hőségben domborodik ki igazán az agglomerálódási zsákutca.”

Több agglomerációs településen okoztak gondot a múltban is a kánikula idején kialakuló vízhiányok, Solymártól Ráckevéig. Budapest népessége ennek ellenére hullámokban, de egyre fogy. Miközben az agglomerációja hízik, zabálja fel a város körüli zöld gyűrűt - írja Bardóczi. Budapestet a 80-as évekre úgy készítették fel, hogy itt 2 és félmillió ember fog lakni, de már nem laknak 1,7 millióan sem, és a csepegtető öntözéstől, a víztakarékos mosogatógépen át a víztakarékos zuhanyig minden a csökkenő vízfelhasználás felé mutat - írja a főtájépítész, aki szerint „Budapesten annyira biztos a vízszolgáltatás - ha éppen nincs csőtörés, ami egyre gyakoribb - hogy ő segíti ki az agglomerációt, ha éppen az megszorul. Merthogy ez a csapdahelyzet: kiköltözni zöldbe, olcsóbb telekre, ingatlanra azt is jelenti, hogy az agglomerációs vízellátás koppanásig van járatva akkor is, ha épp nem üt be a krach, és nem növekszik meg a vízigény.”