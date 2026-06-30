Ma megdőlhet a melegrekord, a kormány a vízhasználat visszafogását kéri

Hegedűs Zsolt: Kérdezzük meg a szomszédot, jól van-e!
Az egészségügyi miniszter ma reggel is kiposztolta, hogy a hőhullám „komoly megterhelést jelent mindannyiunk szervezetének. Ezekben a napokban különösen fontos, hogy felelősen döntsünk, vigyázzunk magunkra, és figyeljünk egymásra.”
„Különös figyelmet kell fordítanunk az idősekre, a kisgyermekekre, a várandósokra, a krónikus betegekre, valamint mindazokra, akik nehezen viselik a nagy meleget. Kérem, figyeljünk hozzátartozóinkra, ismerőseinkre és szomszédainkra is. Kérdezzük meg, jól vannak-e, van-e elegendő folyadékuk, szükségük van-e segítségre.”