Magyar Péter: A következő két napban csak a valóban fontos vízhasználatra korlátozzuk az ivóvíz-felhasználást!

A helyzet rendkívüli, és most egy dologra különösen figyelni kell, az ivóvízre, mert a legkritikusabb helyzet jelenleg a vízellátásban alakult ki – mondta a miniszterelnök hétfő este közzétett Facebook-videójában.

Magyar Péter Fotó: Németh Dániel/444

Magyar Péter elmondta, hogy szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást, a következő két napban továbbra is 40 fok körüli hőmérsékletre kell készülni.

„A helyzet rendkívüli, és most egy dologra különösen figyelnünk kell az ivóvízre. Országszerte nincs csapadék, a hőség pedig egyszerre terheli az embereket, a víziközmű-rendszert, a közlekedést, az egészségügyet és az energetikai infrastruktúrát. A legkritikusabb helyzet jelenleg a vízellátásban alakult ki”

- mondta, majd ismertette a Dunamenti Regionális Vízmű szolgáltatási területén érvényben lévő másodfokú vízkorlátozás részleteit. Eszerint a korlátozás 120 települést értint. Szadán, Erdőkertesen, Solymáron, Ürömön, Pomázon, valamint a gödöllői és a nyugat-nógrádi térségben több helyen kritikus a helyzet. Ezen kívül Felcsúton, Mányban, Alcsútdobozon és Tabajdon vízhiány alakult ki. Ez összesen 6797 embert érint.

Magyar Péter kitért arra is, hogy a vízellátó rendszerek maximális kapacitással működnek, a hétvégén 55 százalékkal magasabb volt a vízigény az átlagosnál, egyes helyeken a fogyasztás a megszokott mennyiség kétszeresét is meghaladta. Ez azt jelenti, hogy a rendszer több helyen nem tudja visszapótolni a tároló medencékből hiányzó vízmennyiséget. Ha most nem csökkentjük a fogyasztást, további településeken alakulhat ki súlyos vízhiány, ezért a következő két napra a miniszterelnöknek „nagyon világos és határozott kérése” van mindenki felé:

„Csak a valóban fontos vízhasználatra korlátozzuk az ivóvíz felhasználást. Ne locsoljanak vezetékes ivóvízzel, ne mossanak autót, ne töltsenek medencét, ne használjanak ivóvizet olyan célra, amely elhalasztható. Most az a feladatunk, hogy legyen elég víz ivásra, főzésre, tisztálkodásra, a kórházaknak, az idősotthonoknak, a kritikus intézményeknek és a tűzoltásra”

– kérte a lakosságot Magyar Péter. A következő két napban minden el nem pazarolt liter víz számít. Ha most fegyelmezettek vagyunk, ha odafigyelünk egymásra, és ha csak arra használjuk az ivóvizet, amire valóban szükség van, akkor meg tudjuk védeni az alapellátást – mondta Magyar Péter, aki a videóban megköszönte a tűzoltóknak, a mentőknek, a rendőröknek, a katonáknak, a vízügyi szakembereknek, a szociális munkásoknak, az önkormányzati dolgozóknak és az önkénteseknek a rengeteg elvégzett munkát.

Végezetül azt kérte a lakosságtól, hogy „vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra és vigyázzunk a vízre. Fogjunk össze.”

Hétfőn hasonló kérést fogalmazott meg Gajdos László környezetért felelős miniszter is.